Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Rusia dice que sus ataques de fin de año tenían como objetivo fábricas de drones ucranianas

Se cumplen 312 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero el conflicto no parece suavizarse. Putin ha empezado el año como terminó: con una nueva oleada de ataques con misiles y drones suicidas sobre Kiev, Jersón y otras zonas del país, En uno de los restos de los drones derribados se podía leer: «Feliz Año Nuevo». Zelenski, en su discurso de fin de año, ha asegurado que «nadie perdonará a Rusia por el terror causado». Y Putin ha acusado a Occidente de utilizar Ucrania para destruir su país. En un mensaje a las tropas, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, recalcó que la victoria es «inevitable», pese a la «dífícil situación militar y política» en la que se encuentra su país al acabar 2022.

Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves una nueva oleada de ataques rusos con "más de cien misiles" y drones, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas, en medio de la invasión desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Más de cien misiles en múltiples oleadas", ha dicho el asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. "Los sistemas de defensa aérea funcionan", ha manifestado, antes de pedir a la población que no publique fotografías de los lugares alcanzados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito la reconstrucción de Ucrania tras el fin de las hostilidades como el mayor proyecto económico contemporáneo en Europa durante su discurso anual ante el Parlamento de Kiev. "La reconstrucción de Ucrania tras las hostilidades es otro componente de la justicia. Ya está claro que será el mayor proyecto económico de nuestro tiempo en Europa", ha afirmado el líder ucraniano este miércoles, tal y como recoge la Presidencia ucraniana. Según ha reconocido, todo el territorio del Estado necesita la reconstrucción de infraestructura, energía, la esfera social y otras instalaciones que no cumplen con los requisitos de seguridad.

"Nuestro sistema de defensa aérea opera en el territorio del distrito de Klintsovski. No hay daños ni víctimas. Como resultado de estas operaciones, han sido derribados drones", ha manifestado el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en un mensaje en su cuenta en Telegram.

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber derribado varios drones ucranianos en la región de Briansk, situada cerca de la frontera común, y han recalcado que "no hay daños ni víctimas".

El ataque masivo con misiles por parte de las fuerzas rusas sobre Ucrania ha dejado el 90 % de la ciudad de Leópolis sin luz, mientras desde Kiev se informó de tres personas heridas en la capital. "El 90 % de la ciudad está sin luz. Estamos esperando más información de los ingenieros energéticos. Los tranvías y trolebuses no circulan por la ciudad. Puede haber interrupciones en el suministro de agua. Estamos cambiando a generadores diésel en las instalaciones de infraestructuras críticas", informó el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, en Telegram. En tanto, el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, informó de tres personas heridas como consecuencia de la caída de fragmentos de misiles, entre ellas una menor de 14 años, que han sido hospitalizadas.

Además, Gromov afirmó que "hasta 11.000 soldados enemigos" se encontraban actualmente "en los campos de entrenamiento de Bielorrusia". Sin embargo, no mencionó el misil antiaéreo que Minsk afirmó haber derribado a primera hora del día.

"La parte ucraniana no descarta una provocación deliberada por parte del Estado terrorista ruso, que ha trazado una ruta de este tipo para sus misiles de crucero con el fin de provocar su interceptación en el espacio aéreo sobre el territorio de Bielorrusia", dijo el ministerio en un comunicado, añadiendo que estaba "dispuesto" a participar en una investigación sobre las circunstancias del "incidente".

Ucrania "no descarta una provocación deliberada" de Rusia para "implicar a Bielorrusia en su guerra" después de que Minsk afirmara el jueves haber derribado un misil antiaéreo ucraniano, declaró el ministerio de Defensa ucraniano.

Rusia lanzó 16 aviones no tripulados "kamikazes" contra Ucrania durante la noche, dijo el ejército de Kiev el viernes, un día después de que Moscú disparara decenas de misiles en su última andanada contra la infraestructura crítica de Ucrania. Las Fuerzas Aéreas ucranianas declararon que los 16 drones, enviados desde el sureste y el norte del país, habían sido destruidos por las defensas antiaéreas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo en su canal de Telegram que siete drones habían apuntado a la capital, y que cinco fueron destruidos dentro de la ciudad y dos antes de llegar a Kiev. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró en su canal de Telegram que siete drones habían apuntado a la capital, y que cinco habían sido destruidos dentro de la ciudad y dos antes de llegar a Kiev.

Hay que lograr estar de acuerdo con la tesis de que "Rusia es lo que es, y nuestra tarea no es convertir a un orco en un elfo, sino extinguir esta agresión , y crear unas condiciones en las que la expansión de Rusia sea imposible, es decir, de un país autoritario y agresivo debería pasar a ser sólo un país autoritario y conservador", precisó. Para el ministro, lo principal es que los socios de Ucrania entiendan que "sea cual sea el gobierno de Rusia, Rusia no cambiará en su esencia" y superar la narrativa de que "es posible hacer de Rusia un país liberal y democrático".

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, expresó su convicción en una entrevista que publica hoy "RBK Ukraina" de que hay que encerrar a Rusia en sus fronteras para extinguir la agresión e imposibilitar su expansión. Según Kuleba "habría que meterlos en sus fronteras y encerrarlos" y "que vivan en su autarquía, bajo su rey padre, pero que no ataquen a nadie".

La Federación Rusa de Fútbol (RFS) no llevó a cabo su amenaza de abandonar la UEFA y anunció el viernes que deseaba crear un grupo de trabajo con la institución europea para organizar el regreso a las competiciones internacionales, diez meses después del inicio de la ofensiva en Ucrania que llevó a la exclusión del deporte ruso.

La ley amplía drásticamente los poderes del regulador de medios y le da la autoridad para cerrar sitios de noticias que no están oficialmente registrados como medios sin una decisión judicial.

Según Zelenski, el Gobierno tiene una "estrategia clara para garantizar la generación y el suministro de electricidad". "Llevará tiempo y mucho esfuerzo, pero se conseguirá", afirmó Zelenski.

El ejército ruso atacó de nuevo el sábado varias ciudades de Ucrania a pocas horas de la celebración del Año Nuevo, especialmente en Kiev, donde después de la medianoche se registraron varias explosiones. Las detonaciones sacudieron dos distritos de la capital ucraniana, dijo el alcalde Vitali Klitschko en Telegram, quien añadió que no había, de momento informaciones de víctimas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pronunciado este sábado su último discurso del año, en el que ha lamentado las víctimas causadas por la última ola de ataques rusos y ha advertido de que "nadie en el mundo perdonará" a Rusia por el "terror" causado este 2022. "El Estado terrorista no será perdonado. Y quienes han ordenado estos ataques y quienes los han perpetrado no recibirán perdón", ha subrayado Zelenski, horas después de que Ucrania volviese a sufrir una lluvia de ataques con misiles y drones que causaron, al menos, un muerto en Kiev.

Rusia empezó 2023 con otra oleada de ataques a Ucrania, especialmente en Kiev, donde tan solo media hora después de la media noche comenzaron los bombardeos con misiles y drones. De los 32 lanzados a varias ciudades, la administración militar de Kiev afirma que derribaron 23. Andrii Nebytov, jefe de la policía de Kiev publicó una foto en la aplicación de mensajería Telegram en la que, supuestamente, muestra una pieza de un dron kamikaze en el que un soldado ruso escribió: "Feliz Año Nuevo. Boom "."Estos restos no están en el campo de batalla, están en un campo de deportes, donde juegan los niños", dijo Nebitov.

El ejército ruso ha estado bombardeando diariamente la parte no ocupada del sur de la provincia de Kherson y la ciudad de Kherson.