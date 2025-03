Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la cumbre de París con la asistencia de Pedro Sánchez, el apoyo a Zelenski y noticias hoy

Sigue en directo la guerra entre Ucrania y Rusia, con la última hora de lo que suceda este jueves 27 de marzo en la cumbre de París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y a la que asiste el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En la reunión, los líderes europeos discutirán sobre cómo seguir ayudando a Zelenski en el conflicto.

El primer ministro del Reino Unido, Keith Starmer, ha afirmado que las promesas del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre un posible alto el fuego con Ucrania son vanas, ya que los aliados de Kiev se reunirán en París el jueves para una cumbre. «A diferencia del presidente (ucraniano) Volodímir Zelenski, Putin ha demostrado no ser un actor serio en estas conversaciones de paz. Juega con el alto el fuego naval acordado en el Mar Negro a pesar de la participación de buena fe de todas las partes, mientras continúa infligiendo ataques devastadores contra el pueblo ucraniano. Sus promesas son vanas».

La fuerza aérea ha derribado 42 drones y otros 26 no han alcanzado sus objetivos, probablemente debido a contramedidas de guerra electrónica, según el comunicado publicado en Telegram. No se ha especificado qué ha sucedido con los 18 drones restantes.