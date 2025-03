Los preparacionistas tras el aviso de la UE: «Si hay una guerra, la mochila de 72 horas no vale»

La Unión Europea ha puesto en alerta a todo el continente ante un posible estallido bélico en varios países. En un escenario geopolítico cada vez más tenso, la posibilidad de que los combates se extiendan más allá de Ucrania cobra fuerza, una preocupación latente desde hace años. Entre quienes ya advertían este riesgo están los llamados 'preparacionistas'.

Muchos de los consejos que ahora emite Bruselas son bien conocidos por estos aficionados —algunos con cierta obsesión— que buscan estar listos ante cualquier eventualidad. La idea de la mochila de 72 horas no les resulta novedosa. De hecho, la UE ha tomado referencia de organizaciones preparacionistas establecidas en países como Finlandia.

El contenido de esta mochila está claramente definido por las autoridades europeas, que incluso han intentado suavizar su impacto con cierto tono distendido cuando no frívolo.

Para los preparacionistas, estas recomendaciones no son sorprendentes. «Hay personas que se preparan para vivir así durante meses», explica Ignacio Luis Ortega, miembro de la Escuela Española de Supervivencia. Sin embargo, considera que la UE está siendo alarmista.

No porque una guerra continental sea imposible, sino porque sus consejos son demasiado genéricos. «No es lo mismo estar en España que en el norte de Europa, ni vivir en una zona con riesgo de terremotos, como Murcia, o volcánica, como Canarias», explica. Lo primero es analizar los riesgos específicos de cada lugar.

«¿Es igual prepararse para un incendio, una inundación o una guerra?», se pregunta Ortega. En este sentido, el concepto de las 72 horas tiene sus límites. «Si hay una catástrofe generalizada, como una guerra, la mochila de 72 horas no vale. Las 72 horas sirven para aguantar hasta que lleguen los equipos de rescate», advierte.

Por ejemplo, en caso de terremoto, se estima que el 90 % de los supervivientes son encontrados en esas primeras 72 horas. Pasado ese tiempo, las posibilidades de rescate disminuyen drásticamente con cada hora que pasa..

Una mochila de 72 horas preparada para las circunstancias

El contenido básico de un kit de emergencia o mochila de 72 horas es bien conocido: llaves de vehículos y viviendas, víveres (agua, comida deshidratada y no perecedera), linterna, pilas, mechero o cerillas, navaja multiusos, radio, dinero en efectivo... Sin embargo, estos elementos deben adaptarse a cada situación.

«El sentido común debe imperar. No tiene sentido llevar ropa de abrigo si el suceso ocurre en pleno agosto», ejemplifica Ortega.

Consejos de un preparacionista para una guerra

En caso de un ataque militar, las opciones son limitadas. «Si empiezan a caer bombas, de poco vale una mochila. Solo queda rezar», admite un preparacionista consultado por ABC, que prefiere mantenerse en el anonimato. «Muchos amigos no saben que me dedico a esto, pero si pasa algo, estaré más preparado que ellos», asegura.

Él y Ortega coinciden en un consejo clave para quienes se encuentren en medio de un bombardeo: «Lo primero es buscar refugio. Puede ser tu casa, la de un vecino, un trastero… Lo importante es que esté protegido y no sea visible». Ortega añade una recomendación, especialmente útil para entornos urbanos: «Tener cerca una boca de metro es muy útil».

En términos generales, todos los expertos insisten en lo mismo: la preparación ante crisis o catástrofes ayuda a mitigar sus consecuencias, aunque no garantice el éxito. Como concluye Ortega: «Estar preparado no te asegura la supervivencia, pero no estarlo te condena al fracaso». Quizá esa sea la misma premisa que maneja la UE.