cop30

La guerra de Ucrania se cuela en la cumbre del clima de Brasil

La posición neutral de Lula sobre el conflicto bloquea la ayuda de algunos países europeos para la conservación de los bosques tropicales

Las mafias brasileñas y la guerra invisible por la Amazonía

El presidente brasileño, Lula da Silva, durante un acto en la COP3 la semana pasada
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Enviada especial a Belém do Pará (Amazonia, Brasil)

El tema de la guerra de Ucrania se ha colado entre tensiones diplomáticas que están haciendo naufragar una de las principales propuestas del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la COP30, la cumbre internacional sobre clima que se celebra en Belém, en ... la Amazonia. Según la prensa local, Noruega, Finlandia, Alemania y Reino Unido, han cuestionado la posición neutral de Brasil con relación a Rusia durante las reuniones bilaterales y se han abstenido, por ello, a anunciar contribuciones concretas al Fondo de Preservación de Bosques Tropicales (TFFF por su sigla en inglés), un mecanismo propuesto por el líder brasileño como una alternativa para salvar los bosques tropicales.

