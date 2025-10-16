Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

La guerra por los cadáveres entre Hamás e Israel

Hamás anuncia que ha entregado ya los 10 cuerpos que tenía en su poder y reclama equipamiento especial para la búsqueda del resto

Hamás lanza una campaña de represión para recuperar control en Gaza, aprovechando la tregua con Israel

Entierro de uno de los rehenes secuestrados por Hamás en la Franja
Entierro de uno de los rehenes secuestrados por Hamás en la Franja EFE
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Tel Aviv

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump dijo sobre Hamás en marzo que «solo la gente enferma y retorcida conserva cuerpos, ¡y ustedes son enfermos y retorcidos!«. Siete meses después los cuerpos de los rehenes se han convertido en el primer problema al que se enfrenta el acuerdo de ... alto el fuego y Trump se habrá llevado una sorpresa al conocer que Israel conserva más de 700 cuerpos de palestinos y cada vez que Hamás le entrega los restos de un rehén, ellos también devuelven cadáveres a cambio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app