Groenlandia muestra su rechazo a la visita de Vance: «Vete a tu casa»

Varias docenas de manifestantes con pancartas en las que podía leerse en kalaallisut «Vuelve a tu casa» han intentado sin éxito acercarse hasta la base militar estadounidense de Pituffik, en la que ha aterrizado el avión del vicepresidente J. D. Vance. Con él ... viajan su esposa Usha, el secretario de Energía, Chris Wright, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. «Tenemos cierto interés en Groenlandia, así que vamos a hablar un poco sobre eso», ha dicho Vance en sus primeras declaraciones en la isla, donde proliferan las pintadas y las consignas contra las ambiciones de anexión de Donald Trump.

Todas las autoridades locales coinciden en que Vance intentará abrir una brecha entre los groenlandeses y el Gobierno de Dinamarca. No por casualidad, al mismo tiempo que Vance volaba hacia la isla del Ártico, los cuatro partidos independentistas del territorio autónomo han firmado este viernes el acuerdo para formar una coalición independentista, a excepción de Naleraq, la segunda fuerza más votada en los últimos comicios. «Es una señal de unidad contra la amenaza de Trump», ha descrito su líder, el presidente del liberal Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, vencedor de las elecciones y considerado independentista moderado.

Nielsen ha declarado que, «en un momento en que como pueblo estamos bajo presión, tenemos que estar unidos». Además de Demokraatit, la alianza estará compuesta por los independentistas Inuit Ataqatigiit y Siumut, que formaban hasta ahora la coalición de izquierdas de gobierno, así como el partido conservador y unionista Atassut, quinto y último según los resultados de los comicios. De esta manera, el nuevo Ejecutivo groenlandés cuenta con 23 de los 31 escaños en el Inatsisartut, parlamento regional.

Naleraq, que apuesta por una independencia rápida, estará en la oposición. Nielsen ha expresado que la visita de los representantes de los Estados Unidos es «una falta de respeto» y ha revelado que «los diplomáticos americanos han ido casa por casa preguntando por groenlandeses dispuestos a recibir al vicepresidente, pero una y otra vez han recibido un no por respuesta».

El rechazo público, la amenaza de altercados y la negativa de las autoridades locales para acordar un programa oficial ha llevado a los representantes de la Casa Blanca a visitar únicamente las instalaciones del Ejército norteamericano, evitando así el cara a cara con los ciudadanos.

Jens-Frederik Nielsen Presidente de Demokraatit

Vance se ha dirigido a los soldados allí desplazados: «Gracias por todo lo que hacen y por recibirnos de visita. Por favor, siéntese, no perturbaré su almuerzo. Fue un vuelo hermoso». «El presidente está muy interesado en la seguridad del Ártico. Como todos ustedes saben, es una gran cuestión y solo se hará más grande en las próximas décadas», ha dicho, interesado en discutir con los mandos militares «qué hace exactamente la base y todas las formas importantes en que contribuye a la seguridad nacional».

El gobierno de Dinamarca también mueve sus fichas. El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, ha firmado esta mañana el proyecto de ley que allanará el camino para los soldados estadounidenses estacionados en tres bases aéreas danesas. Demuestra así con los hechos que está dispuesto a estrechar la cooperación con Estados Unidos en Groenlandia, pero la iniciativa comprende cierto riesgo. Nada hay que temer mientras Estados Unidos siga perteneciendo a la OTAN, pero si Trump abandonase la Alianza Atlántica, como también ha amenazado, esa presencia en el Ártico podría terminar siendo un serio problema geoestratégico.

Mientras Vance cumplía con el recortado programa de la visita, Donald Trump ha vuelto a mencionar a Groenlandia en una rueda de prensa en Washington en la que ha dicho que «se trata de la paz mundial. No se trata de nosotros». «Creo que Groenlandia entiende que Estados Unidos debería ser su dueño. Y si Dinamarca y la UE no lo entienden, tenemos que explicárselo», ha recalcado el presidente de Estados Unidos, que no tiene dudas de que Groenlandia se convertirá en estadounidense en el futuro: «Lo conseguiremos de una forma u otra», ha insistido.