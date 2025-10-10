Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 10 de octubre

El Gobierno de Trump sale al rescate de Argentina con un swap por más de 17.000 millones de euros

«Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez», manifestó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent

Una exvedette y modelo se convierte en la principal candidata de Milei para las legislativas en Argentina

Condenado a diez años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Kirchner

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Afp
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que realizará un rescate financiero a Argentina a través de un swap de 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros al cambio). La noticia de la concreción del intercambio de monedas ... se ha dado a conocer en el momento más difícil de la campaña del presidente Javier Milei por las elecciones legislativas, y a apenas cinco días de que se concrete su encuentro con su par norteamericano, Donald Trump, previsto para el próximo martes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app