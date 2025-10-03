Suscribete a
Al menos 19 inmigrantes adultos han entrado en Aragón camuflados como menores este año

Las pruebas médicas desvelaron el engaño y el Gobierno autonómico denuncia «la falta total de información»

Los Ejecutivos regionales estudiarán los expedientes para garantizar que no se produzcan más irregularidades

El Gobierno sí hace las pruebas de edad a los niños que piden asilo y debe tutelar el Estado

Un grupo de 50 personas llegados en un cayuco son trasladados a Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Érika Montañés y Joan Guirado

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se pusieron ayer alerta. Tras hacerse eco ABC del posible «coladero» de adultos entre los menores extranjeros no acompañados que esperan en Canarias para ser repartidos en el resto de la península ibérica, su reparto volvió a ... convertirse en motivo de debate y preocupación, como reconocen varias regiones a este diario. En Aragón, por ejemplo, sostienen que esta es una realidad que el Gobierno regional lleva meses denunciando. De hecho, solo en este 2025 se han detectado diecinueve adultos que se hacían pasar por menores para acogerse a beneficios como no poder ser expulsados o poder solicitar permiso de residencia al cumplir la mayoría de edad.

