análisis

Las protestas juveniles en Marruecos agudizan la crisis del reinado de Mohamed VI

La enfermedad y el desprestigio de su figura abren interrogantes sobre la sucesión

Francisco de Andrés

No son masivas pero son constantes desde el pasado sábado. Las protestas de jóvenes marroquíes, convocadas a través de las redes sociales en un intento de movilizar a la Generación Z, están lejos de asemejarse a las de la Primavera Árabe, que a raíz ... de los incidentes en Túnez en 2011 arrasaron medio Oriente Próximo. Son, no obstante, un indicio claro de que Marruecos -un vecino y socio decisivo para España, por la inmigración y esos dos factores que se llaman Ceuta y Melilla- está a las puertas de una transición, que podría ser suave, como la de Hassan II con el actual Mohamed VI hace 26 años, o traumática.

