Dos muertos en Marruecos en un asalto a un cuartel de la policía durante las protestas juveniles

Se tratan de las primeras víctimas mortales desde que la semana pasada comenzaran las manifestaciones de los jóvenes en el país

Gen Z 212, el grupo tras las protestas de jóvenes que desafían al régimen de Marruecos

Carlota Pérez

Al menos dos personas han muerto este miércoles en una localidad a las afueras de Agadir, en el sur Marruecos, por heridas de bala de las fuerzas de seguridad, que han alegado actuar en legítima defensa denunciando un ataque contra un puesto de la Gendarmería ... Real. Este asalto se produce en el marco de los disturbios desatados durante las protestas juveniles en distintas ciudades del país norteafricano reclamando al Gobierno mejoras en los servicios públicos. Se tratan de las primeras víctimas mortales desde que la semana pasada comenzaran una serie de manifestaciones por todo el país que piden la mejora de los sistemas educativos y sanitarios del país.

