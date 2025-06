El gasto en armas nucleares aumenta un 11% en todo el mundo

El gasto global en armas nucleares aumentó un 11% en 2024 respecto a 2023, según el informe recién presentado en Ginebra por la organización ICAN. El aumento anual hasta un total de 100.200 millones de dólares se destinó fundamentalmente a modernizar y, en ... algunos casos, expandir los arsenales nucleares. «Los países con armas nucleares podrían haber pagado el presupuesto de las Naciones Unidas 28 veces con lo que gastaron para construir y mantener armas nucleares en 2024», denuncia el informe.

Estados Unidos registró el mayor aumento anual, con un crecimiento de 5.300 millones de dólares, lo que elevó su gasto total de 56.800 millones de dólares, superando el gasto combinado de todos los demás estados con armas nucleares. China gastó 12.500 millones de dólares, seguida de Gran Bretaña con 10.400 millones de dólares, lo que representó un aumento de 2.200 millones de dólares. El resto de los países con armas nucleares son Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán y Rusia. «En términos de aumento del gasto en el Reino Unido y Francia, creo que ciertamente hemos visto, al menos en la retórica de los líderes políticos, una referencia a la guerra en curso en Ucrania, a las tensiones, y eso podría estar desempeñando un papel«, ha declarado Alicia Sanders-Zakre, coordinadora de políticas e investigación de ICAN.

El Reino Unido y los aliados de la OTAN consideran actualmente a Rusia como la principal amenaza de seguridad para Europa y han lanzado planes para dedicar un mayor porcentaje del PIB al gasto en defensa, pero se observa que el aumento en el gasto nuclear ha sido impulsado más por los costes de servicio de los contratos a largo plazo y el creciente gasto de desarrollar sistemas de lanzamiento nuclear que por las preocupaciones de seguridad inminentes.

En los últimos cinco años, el gasto mundial en armas nucleares ha aumentado en poco más del 32%, pasando de 68.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. El informe también ha intentado analizar los costes incurridos por los países que albergan armas nucleares de otros Estados y se descubrió que esta información se mantiene en gran medida oculta a los ciudadanos y legisladores, evitando el escrutinio democrático. Sanders-Zakre ha comentado que «es una afrenta a la democracia que a los ciudadanos y legisladores de países que se jactan de sus credenciales democráticas no se les permita saber que las armas nucleares de otros países se basan en su suelo o cuánto de sus impuestos se gasta en ellas».

Según el informe de ICAN, hay al menos 463.000 millones de dólares en contratos de armas nucleares en curso, algunos de los cuales no expiran hasta dentro de décadas. En 2024, se adjudicaron al menos 20.000 millones de dólares en nuevos contratos de armas nucleares. Las empresas fabricantes invirtieron el año pasado 128 millones de dólares en esfuerzos de lobby en Estados Unidos y Francia, los dos países de los que hay datos disponibles. «El problema de las armas nucleares sólo se puede resolver si se comprende en profundidad el sistema de intereses creados que defienden ferozmente la opción de nueve países de asesinar indiscriminadamente a civiles», ha criticado la coordinadora del programa de ICAN y coautora del informe, Susi Snyder.

En el caso de Irán, su Gobierno acaba de anunciar que ha construido y activará una tercera instalación de enriquecimiento nuclear, aumentando así las tensiones con la ONU, que considera que el país no cumple con las obligaciones de no proliferación. Horas después, Israel anunciaba por su parte que ha atacado instalaciones nucleares iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido previamente que tanto Israel como Estados Unidos podrían lanzar ataques aéreos contra las instalaciones nucleares iraníes si los negociadores no logran llegar a un acuerdo sobre el rápido avance del programa nuclear de Irán en una sexta ronda de negociaciones entre Irán y EE.UU. Está previsto que las conversaciones comiencen el domingo en Omán, y a medida que las tensiones se intensifican, algunos empleados del Gobierno estadounidense considerados no esenciales han comenzado a abandonar la región del Golfo.