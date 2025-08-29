Los dos líderes reunidos en Toulon, atienden a los medios de comunicación

Francia y Alemania darán mayor apoyo aéreo a Ucrania y lanzarán un «diálogo estratégico» sobre disuasión nuclear Mertz y Macron se han reunido este viernes para perfilar una cooperación de seguridad más profunda con Ucrania

Ante los masivos ataques rusos contra el país en las últimas semanas, Francia y Alemania reforzarán la defensa aérea de Ucrania, según un comunicado conjunto publicado el viernes tras una reunión del gabinete franco-alemán en Toulon, sur de Francia. «A pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos, Rusia no muestra intención de detener su guerra de agresión contra Ucrania », subrayaron ambos países.

Alemania y Francia esbozaron el viernes planes para cooperar más profundamente en seguridad, incluida una iniciativa de sistema de alerta temprana de misiles, en una declaración conjunta revelada después de que el canciller Friedrich Merz se reuniera con el presidente Emmanuel Macron en Francia .

La iniciativa franco-alemana, denominada Jewel, que estaría abierta a socios, se formalizará mediante una carta de intenciones, indica la declaración en la que los dos países también subrayaron su compromiso con el desarrollo del proyecto de tanque Main Ground Combat System (MGCS). Además, ambos países lanzarán un «diálogo estratégico» sobre disuasión nuclear

Este mes, Alemania culpó a la industria francesa de bloquear la siguiente fase de otro proyecto conjunto, el programa de aviones de combate conjunto FCAS.

En la declaración, ambos países también afirmaron que iniciarían un diálogo estratégico sobre la interrelación de la seguridad, con especial atención a las fuerzas nucleares estratégicas independientes de Francia .