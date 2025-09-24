La flotilla Global Sumud denuncia otro ataque con «múltiples drones»

Los activistas propalestinos de la flotilla Global Sumud, que se dirige hacia la Franja de Gaza han denunciado haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por «múltiples drones» que causaron explosiones en algunos de sus barcos.

«Múltiples drones, objetos no identificados lanzados, comunicaciones bloqueadas y explosiones escuchadas desde varios barcos», han indicado en un comunicado. En la nota han denunciado que, asimismo, se han escuchado más de una docena de explosiones alrededor de las embarcaciones y que los aparatos fueron lanzados sobre la cubierta, según los activistas.

«No nos intimidarán», ha añadido el comunicado. A bordo de la flotilla viajan la activista sueca Greta Thunberg y otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

El ataque ha causado daños por fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo. No hay que lamentar víctimas puesto que los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo

Según un vídeo publicado en la web de la flotilla, la explosión, asegura el grupo, fue filmada desde el barco 'Spectre' a las 01.43 horas (22.43 horas GMT de martes). Por su parte, la Guardia Costera griega ha informado a AFP de que una lancha patrullera de la agencia fronteriza de la Unión Europea (Frontex) se había acercado a uno de los barcos y no había visto ningún indicio de daños. «El velero estaba bien. No había daños. Los tripulantes mencionaron el incidente, pero no se determinó que hubiera ocurrido», ha expresado una portavoz de esa fuerza.

La flotilla compuesta por 51 barcos partió hace varias semanas de Barcelona con la intención de entregar asistencia al asolado territorio palestino.

El grupo busca llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y «romper el bloqueo israelí», tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio. El movimiento ya había denunciado otros ataques con supuestos drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez.

Israel anunció el lunes que no permitiría su llegada.