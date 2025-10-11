Suscribete a
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

El enviado de Trump y el alto mando militar de EE.UU. llegan a Gaza para supervisar el alto el fuego

El almirante Brad Cooper asegura que Estados Unidos de ningún modo desplegará tropas en interior de territorio gazatí

Trump planea una cumbre sobre Gaza con líderes internacionales en Egipto, sin rastro de España

El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo , Steve Witkoff, sube a un helicóptero Black Hawk israelí desde la base militar de Reim, próximo a la frontera de la franja de Gaza
El comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha visitado este sábado zonas de la Franja de Gaza ocupadas por el Ejército israelí para verificar la retirada parcial de Israel y como parte de los preparativos para ... el establecimiento de la misión de observación liderada por Estados Unidos para supervisar la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamás que comenzó el pasado viernes.

