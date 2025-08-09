Suscribete a
ABC Premium

El emisario de EE.UU. y el primer ministro de Qatar se reúnen este sábado en Ibiza para idear un plan que ponga fin a la guerra de Gaza

El emisario de EE.UU. y el primer ministro de Qatar se reúnen este sábado en Ibiza para idear un plan que ponga fin a la guerra de Gaza

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunirá en Ibiza este sábado con el primer ministro de Qatar para discutir un plan destinado a poner fin a la guerra de Gaza y a la liberación de los rehenes, según informa el periodista de 'Axios', Barak Ravid, en la red social X y recoge la agencia Reuters.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app