El emisario de EE.UU. y el primer ministro de Qatar se reúnen este sábado en Ibiza para idear un plan que ponga fin a la guerra de Gaza

El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunirá en Ibiza este sábado con el primer ministro de Qatar para discutir un plan destinado a poner fin a la guerra de Gaza y a la liberación de los rehenes, según informa el periodista de 'Axios', Barak Ravid, en la red social X y recoge la agencia Reuters.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)