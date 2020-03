El Supermartes, en directo: Biden gana en nueve estados, pero Sanders se lleva Calfornia

Actualizar

10.30El triunfo de los septuagenarios A la vista de lo que está sucediendo en el Supermartes, la pugna por la nominación demócrata en el proceso de primarias se está concentrando en Joe Biden y Bernie Sanders, dos aspirantes que superaron hace ya tiempo los 70 años. El exvicepresidente tiene en la actualidad 77 y el senador por Vermont, 78. De convertirse alguno de ellos en presidente, entrarían en la Casa Blanca en enero de 2021 con 78 y 79, respectivamente. Su rival repúblicano, Donald Trump, tiene por su parte 73 años.

10.18Trump se mete con Bloomberg a través de Twitter: «Mini Mike, no chupes tus dedos sucios. Es antihigiénico y peligroso para los demás y para ti»

Mini Mike, don’t lick your dirty fingers. Both unsanitary and dangerous to others and yourself! pic.twitter.com/LsKLZNeZL9