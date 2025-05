EE.UU. acusa al Gobierno de Sudán de usar armas químicas y anuncia sanciones

Estados Unidos ha acusado al Gobierno de Sudán de haber utilizado armas químicas en 2024, durante el sangriento conflicto que lo enfrentó a fuerzas paramilitares, y ha anunciado la próxima entrada en vigor de sanciones.

«Luego de un periodo de notificación al Congreso de 15 días, Estados Unidos impondrá sanciones a Sudán, que incluirán restricciones a las exportaciones estadounidenses y en el acceso a las líneas de crédito del Gobierno de Estados Unidos«, ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Las sanciones serán efectivas a partir del 6 de junio. «Estados Unidos hace un llamamiento al Gobierno de Sudán a cesar el uso de armas químicas y a respetar sus compromisos internacionales«, ha completado el comunicado.

Noticia Relacionada Sudán, abocado a la guerra por la ambición de dos generales Francisco de Andrés El conflicto prolonga el pulso entre potencias de la región cuando se apagan las guerras de Siria y Yemen

No se ha aclarado ni la fecha ni el lugar en que habrían sido utilizadas estas armas. Según un informe del diario The New York Times en enero, que citó a altos cargos estadounidenses, el Ejército de Sudán usó armas químicas al menos en dos ocasiones en contra de paramilitares en regiones remotas de ese país.

Sudán se encuentra en conflicto desde abril de 2023, con el enfrentamiento entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante de las Fuerzas Armadas y líder de facto del país, y su antiguo hombre de confianza, Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

En esta guerra han muerto decenas de miles de personas y unos 13 millones han sido desplazados. Naciones Unidas la considera como la «peor crisis humanitaria» en la actualidad.