Marruecos vive su tercer día de protestas juveniles por salud y educación

Un joven es detenido en medio de las protestas en Rabat

Decenas de jóvenes fueron detenidos el lunes en Marruecos durante el tercer día de protestas que exigen reformas en educación y salud pública, según informa un grupo local de derechos humanos y periodistas de AFP.

Las fuerzas de seguridad han estado intentando impedir que grupos de jóvenes se reúnan desde el sábado, arrestando la Policía a decenas de personas para evitar este fin.

«El pueblo quiere salud, educación y rendición de cuentas», coreaban los manifestantes.

Las protestas, que también tuvieron como resultado decenas de arrestos el sábado y domingo, fueron iniciadas por un colectivo conocido como «GenZ 212», cuyos fundadores siguen siendo desconocidos.

Hakim Sikouk, presidente de la rama de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), afirmó que hubo «más de 60 arrestos en Rabat» y un número indeterminado en las ciudades de Casablanca, Agadir, Oujda y Mequinez.

Indicó que la mayoría de los detenidos durante el fin de semana ya habían sido liberados.

GenZ 212 había convocado las protestas días antes a través de la plataforma Discord, alegando problemas como «salud, educación y lucha contra la corrupción», al tiempo que expresaban su «amor por la patria».

Las protestas surgen en un momento de creciente descontento popular por las desigualdades sociales en Marruecos, que han afectado de manera desproporcionada a los jóvenes y a las mujeres.

Informes recientes sobre la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público de Agadir han sido una fuente particular de indignación pública.

