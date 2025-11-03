Suscribete a
El detenido por el ataque al tren en Londres llevaba un día a la fuga por otros tres incidentes

La Fiscalía presenta once cargos por intento de asesinato contra Anthony Williams, quien está siendo investigado por otros dos apuñalamientos y fue captado por una cámara amenazando a los clientes de una barbería

Catorce minutos de pánico en el tren a Londres: «Vi a una persona cubierta de sangre y comprendí que era real»

Captura de un vídeo que muestra a Anthony Williams, en una barbería horas antes del ataque al tren de alta velocidad
Captura de un vídeo que muestra a Anthony Williams, en una barbería horas antes del ataque al tren de alta velocidad RR.SS.
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Cuando el reloj marcaba casi la una de la madrugada del sábado, un pasajero fue apuñalado en la cara en la estación de Pontoon Dock, al este de Londres, en un ataque cuyo autor huyó antes de la llegada de la policía, que no logró ... dar con él. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos por los investigadores permitieron más tarde vincular ese episodio con Anthony Williams, de 32 años y residente en Peterborough, quien, de acuerdo con la cronología establecida por las autoridades, permaneció casi diecinueve horas fuera del alcance de la policía hasta que fue detenido tras un segundo ataque con arma blanca, cometido esa misma tarde a bordo de un tren de alta velocidad de la compañía London North Eastern Railway (LNER).

