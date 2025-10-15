Suscribete a
Cuenta atrás para el juicio del accidente ferroviario de Tempe: 36 acusados y una Grecia dividida

Tres años después del accidente ferroviario más mortífero de la historia moderna de Grecia, un tribunal ha fijado la fecha del inicio del juicio por la tragedia de Tempe, que dejó 57 muertos y una profunda fractura entre la sociedad y el Estado

Pancartas que dejaron el lugar del accidente en el valle de Tempe
Pancartas que dejaron el lugar del accidente en el valle de Tempe AFP
Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

El próximo 23 de marzo se celebrará la primera vista de uno de los juicios más esperados y mediáticos de Grecia, que sentará en el banquillo a 36 personas por el accidente ocurrido el 28 de febrero de 2023, cuando dos trenes —uno de pasajeros ... y otro de mercancías— que cubrían la línea Atenas-Tesalónica colisionaron frontalmente a gran velocidad. En el siniestro murieron 57 personas, en su mayoría estudiantes universitarios que regresaban a clase tras el puente de carnaval.

