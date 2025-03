«Estamos contentos, pero nerviosos: no sabemos si mi tía está en la lista de los liberados». Quien habla, desde Barcelona, es Inbar, sobrina de Adina Moshe, de 72 años, que fue secuestrada el pasado 7 de octubre, tras el ataque de Hamás a su kibutz Nir Oz, en el que fue asesinado el marido Said Moshe.

Es su reacción tras el acuerdo alcanzado hace unas horas por Israel y el grupo Hamás para liberar en las próximas horas a 50 rehenes israelíes, solo mujeres y niños, a cambio de 150 presas palestinas.

Asegura que todavía están «a la espera» de cómo se vaya desarrollando este acuerdo. Sobre cuándo se conocerán los nombres de los liberados, se remite a lo que ha visto publicado en los medios: «Según la prensa se sabrán esta tarde». Y confiesa que «es una pena» que liberen solo a 50 personas, «pero priorizan a las mujeres y a los niños». El número de rehenes asciende a 239 personas.

Algunos familiares de desaparecidos ya sabían este fin de semana que se estaba cerca de negociar una liberación parcial, era un momento de optimismo entre la desesperación de días de movilizaciones reclamando al Gobierno de Netanyahu que trajera de vuelta a los suyos. Así lo confesaban a ABC miembros de las familia Shoham y Avigdori.

El secuestro de Adina Moshe es uno de los más conocidos, pues se la pudo ver en una motocicleta entre sus captores, aquel 7 de octubre. Una imagen que fue compartida en redes sociales, como tantas otras.

Said y Adina estaban escondidos en la habitación protegida de su casa cuando los terroristas entraron en ella. «Mi tío intentó bloquear la puerta y no pudo». A Said le dispararon a través de la puerta de la habitación protegida cuando intentaba mantenerla cerrada. Su mujer, Adina, pidió ayuda desesperadamente e intentó detener la hemorragia hasta que los terroristas volaron la ventana de la habitación segura y dispararon a Said varias veces para asegurarse de que no sobreviviría. Adina, tras presenciar cómo mataban a su marido,« fue secuestrada descalza» a través de la ventana de la habitación segura, según relataron alguno testigos que presenciaron este ataque.

Mientras esto ocurría, en una casa cercana, el hijo de Adina y Said, Amos, su esposa, Corin, y sus cinco hijos también estaban siendo atacados. La familia se encerró en la habitación protegida de su casa y Amos mantuvo la puerta cerrada durante 7 horas para que los terroristas no pudieran entrar. Dispararon varias veces contra la puerta para intentar abrirla, pero Amos resistió. Los terroristas permanecieron en su casa durante horas. «Por suerte pudieron salvarse», señala Inbar, que ahora está a la espera de saber si su tía está en la lista de liberados.