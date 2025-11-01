El cierre gubernamental se le enquista a Trump: cumple un mes y los estadounidenses lo sufren cada vez más

Suscribete a
Trump habla con un niño disfrazado mientras la primera dama ríe durante el evento de Halloween de la Casa Blanca
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El fantasma que ha aparecido a millones de estadounidenses en este fin de semana de Halloween es el de cómo sobrevivir, cómo llegar a fin de mes. Este sábado se ha cumplido un mes del cierre del Gobierno federal que comenzó el 1 de ... octubre y el sufrimiento para los más afectados se acumula y se extiende: además de los cientos de miles de funcionarios que han perdido ya dos nóminas -en EE.UU. los salarios se suelen pagar cada dos semanas-, la llegada del mes de noviembre supone la expiración de programas asistenciales -cupones de alimentos, ayuda para la electricidad, subvenciones infantiles- de los que dependen decenas de millones de estadounidenses. Y ocurre sin que el acuerdo político para acabar con la situación aparezca por el horizonte, en medio de otros impactos -caos en los aeropuertos por escasez de controladores aéreos- y con un Donald Trump que quiere cortar por lo sano: exige a los republicanos que quiebren una norma autoimpuesta para encontrar acuerdos en la aprobación de leyes.

