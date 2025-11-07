EE.UU. recomienda a sus soldados en Alemania acudir a comedores sociales por la falta de presupuestos por el cierre del Gobierno

La congelación presupuestaria más larga de la historia de los Estados Unidos está teniendo consecuencias para los soldados norteamericanos estacionados en Alemania. Así ha sido comunicado a los responsables de las bases de Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels y Garmisch, que han debido informar ... debidamente a los soldados que las asignaciones dejaban de llegar a partir de octubre. «El equipo de la Guarnición del Ejército de los EE.UU. en Baviera continuará brindando servicios de vida, salud y seguridad para quienes trabajan y viven en nuestra comunidad», ha informado el mando, pero advirtiendo que esos servicios serán solo muy básicos y recomendando a los soldados y sus familias hacer uso de las ayudas sociales.

Entre los consejos y trucos recomendados para sobrevivir al cierre del grifo presupuestario, está la de acudir a los comedores sociales «Tafel», a las asociaciones «Foodsharing» y «Essen für alle», que rescatan y distribuyen los excedentes de alimentos, así como a la iniciativa «Too Good To Go» y a la línea telefónica directa «Verbraucherlotse».

La página web de la guarnición del Ejército de los Estados Unidos en Baviera, en el apartado «Shutdown Guidance», se comunica el «lapso» de los fondos federales a partir del 30 de septiembre y la consecuente interrupción de los servicios destinados al mantenimiento de muebles y electrodomésticos. «Las entregas y recogidas programadas para el 30 y 31 de octubre deben cancelarse para evitar compromisos no autorizados», se ordena, y se concreta que la cancelación afecta a «entregas y recogidas de muebles y electrodomésticos del gobierno para viviendas familiares, viviendas no acompañadas y cuarteles», así como las «reparaciones de electrodomésticos gubernamentales para viviendas familiares, viviendas no acompañadas y cuarteles».

Al final de una larga lista de servicios afectados, se enumera una serie de recursos recomendables para hacer frente a la falta de fondos, que incluyen desde servicios de préstamos de emergencia en situaciones de dificultades económicas hasta herramientas de liderazgo que ayuden a mantener la resiliencia de las tropas. Acto seguido se ofrece una «Lista actualizada de organizaciones de apoyo alemanas para tus kit bags», en la que se menciona a Tafel Deutschland, la «organización paraguas que distribuye alimentos a personas en situación de pobreza a través de sus más de 970 bancos de alimentos locales». Anima a buscar el banco de alimentos más cercano a través de la página web de la organización. Igualmente se facilitan las páginas web de las organizaciones «Foodsharing» y «Essen Für Alle, To».

Menos previsible es la recomendación de la aplicación «Too Good to Go», que vende bolsas sorpresa con restos de comida que no han sido servidos en restaurante y son reasignados a muy bajo precio al final de la jornada. «Estas bolsas contienen comida invendible pero en perfecto estado de tiendas, cafés y restaurantes, que se pueden recoger a un precio reducido», se informa a los soldados, sin olvidar advertir que «para obtener una de estas bolsas se debe reservar en la aplicación y recoger en la tienda o restaurante durante un periodo de tiempo determinado, presentando el recibo de reserva en la aplicación». Otro elemento de la lista de «organizaciones de apoyo» es la guía del consumidor «Verbraucherslotse», que aporta una «guía telefónica gratuita (0228-24252627) y otras opciones de contacto, como correo electrónico y formulario, para preguntas sobre alimentación y nutrición».

Consultadas por ABC, fuentes de la base de Garmisch informan que «algunos soldados estadounidenses estacionados en Alemania aún han podido recibir su pago a fines de octubre, pero la incertidumbre es máxima sobre el próximo pago a mediados de noviembre». Actualmente hay unos 37.000 soldados estadounidenses desplegados en las bases militares en Alemania. La de Ramstein constituye un centro logístico clave para operaciones en Europa, África y Oriente Medio; la Guarnición de Baviera incluye Grafenwöhr y Vilseck, importantes para entrenamiento de tropas terrestres; la de Wiesbaden es el centro de operaciones del Ejército de EE. UU. en Europa; y en Stuttgart se encuentra la sede del Comando Europeo de EE.UU. (EUCOM) y del Comando de África (AFRICOM). En conjunto, se trata de la mayor concentración de tropas estadounidenses en Europa y, si a la presencia militar se suman los empleados civiles estadounidenses y locales, sujetos a las mismas restricciones de pagos, estaríamos hablando de un número superior a las 50.000 personas.

«Se nota especialmente los fines de semana. Solemos tener esto lleno y desde hace semanas cerramos pronto el local, de lo que se deduce que las pagas no llegan o que los soldados creen que deben ahorrar dinero porque se aproximan momentos más difíciles», confirma a ABC un empleado de Zum Alten Fritz, una cervecería de Grafenwöhr a la que suelen acudir los soldados de la base cercana.

Las bases militares estadounidenses suponen un revulsivo económico para las zonas en las que se ubican y el corte presupuestario no deja de causar alarma entre los comerciantes locales. También las organizaciones de ayuda han expresado su preocupación por el hecho de que se las señale como responsables de este colectivo y han elevado preguntas sobre el alcance de las necesidades al mando de Baviera. «La lista de ofertas locales de apoyo alimentario se creó hace unas semanas cuando el Ejército de EE.UU. estaba preocupado de que sus empleados alemanes no recibieran un salario durante el cierre del presupuesto, lo que podría hacerlos temporalmente dependientes de la ayuda», ha publicado en una declaración del Ejército de EE. UU. en Europa y África.