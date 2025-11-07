Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. recomienda a sus soldados en Alemania acudir a comedores sociales por la falta de presupuestos por el cierre del Gobierno

Consultadas por ABC, fuentes de la base alemana de Garmisch informan que «algunos soldados estadounidenses estacionados en Alemania aún han podido recibir su pago a finales de octubre, pero la incertidumbre es máxima sobre el próximo de noviembre»

Amenaza de caos en EE.UU. por la cancelación de vuelos por el cierre del Gobierno

EE.UU. recomienda a sus soldados en Alemania acudir a comedores sociales por la falta de presupuestos por el cierre del Gobierno
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La congelación presupuestaria más larga de la historia de los Estados Unidos está teniendo consecuencias para los soldados norteamericanos estacionados en Alemania. Así ha sido comunicado a los responsables de las bases de Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels y Garmisch, que han debido informar ... debidamente a los soldados que las asignaciones dejaban de llegar a partir de octubre. «El equipo de la Guarnición del Ejército de los EE.UU. en Baviera continuará brindando servicios de vida, salud y seguridad para quienes trabajan y viven en nuestra comunidad», ha informado el mando, pero advirtiendo que esos servicios serán solo muy básicos y recomendando a los soldados y sus familias hacer uso de las ayudas sociales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app