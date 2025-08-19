Suscribete a
ABC Premium

Chipre enviará por mar a Israel ayuda humanitaria que World Central Kitchen distribuirá en Gaza

Sobre la propuesta de alto el fuego, la última palabra sobre el alto el fuego la tiene Netanyahu, quien en marzo no tuvo problema alguno para romper un acuerdo por fases

El asalto a la Ciudad de Gaza presiona a Hamás a aceptar la última propuesta de tregua temporal

El chef José Andrés
El chef José Andrés
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades de Chipre anunciaron la reapertura del corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza, aunque ahora los barcos se dirigirán al puerto israelí de Asdod y la carga deberá ser transportada a su destino final por tierra. Una de las ventajas de ... esta vía es que la carga superará los controles de seguridad en el puerto de partida en Limasol y «no precisará de nuevos registros adicionales» antes de llegar a su destino final, apuntaron desde el ministerio de Exteriores en un comunicado. La incógnita es saber si los israelíes darán un acceso especial a estos camiones o si tendrán que soportar eternas esperas como el resto de vehículos que aguardan a las puertas de la Franja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app