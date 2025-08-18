El Ejército israelí prepara la evacuación de la ciudad de Gaza

Aún no se ha hecho oficial la fecha de la posible y polémica incursión sobre la ciudad de Gaza por parte del Ejército israelí, pero todo apunta a que no será muy tarde. El sábado, la Coordinación Israelí de Actividades Gubernamentales en los Territorios Palestinos (COGAT) –el organismo militar israelí encargado de supervisar el sistema humanitario a Gaza– emitió un comunicado en el que afirmaba que el suministro de tiendas de campaña al enclave se reanudaría el domingo.

«Sobre la base de las directivas del liderazgo político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para transferir civiles de las zonas de combate al sur de la franja de Gaza para su seguridad, a partir de mañana [domingo], se reanudará el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio para los residentes de Gaza», se puede leer.

Posteriormente, Hamás criticó la medida y afirmó que el anuncio era parte de un «asalto brutal para ocupar la ciudad de Gaza«.

Antes, el portavoz de defensa civil de Gaza, Mahmud Bassal, dijo que las condiciones en el barrio Zeitun de la ciudad de Gaza se estaban deteriorando rápidamente y que los residentes tenían poco o ningún acceso a alimentos y agua en medio de los fuertes bombardeos israelíes.

El portavoz añadió que se estima que en esa zona de la ciudad de Gaza hay unas 50.000 personas, «la mayoría de las cuales no tienen ni comida ni agua» y carecen de «las necesidades básicas para vivir».

El Ejército israelí no hizo más comentarios ni indicó cuándo comenzaría el traslado masivo de palestinos (que llegaría al millón). Sin embargo, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en sus redes sociales que el Gobierno se encuentra en la fase final de planificación. «Ahora estamos en la fase de discusiones para formular el plan para derrotar a Hamás en Gaza y devolver a los rehenes, y a su conclusión, habrá un plan integral y poderoso para llevar a cabo la misión en todos sus aspectos», escribió Katz en un mensaje en X.

El anuncio se produce apenas una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara planes para ocupar la ciudad de Gaza.

