Los sondeos del fin de semana son muy negros para el futuro de Emmanuel Macron y muy positivos para Marine Le Pen y las derechas. Según el último sondeo de Le Figaro (matutino conservador), el 64% de los ciudadanos desean que el actual presidente ... de la República dimita para «favorecer» una salida a la crisis política nacional. Una tendencia de la opinión que coincide con las preferencias de Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha).

Según el mismo sondeo, Jordan Bardella, presidente del partido de Le Pen, es el candidato favorito de los franceses para sustituir a François Bayrou, primer ministro, amenazado de un peligroso voto de censura el lunes que viene.

Tras Bardella, los favoritos al puesto de jefe de Gobierno, en caso bastante probable de crisis de gobierno censurado, son Bruno Retailleau, presidente de Los Republianos (derecha tradicional, el partido de Nicolas Sarkozy), y Gérald Darmanin, antiguo portavoz personal de Sarkozy.

Como posibles candidatos al puesto de jefe de Gobierno figuran varias personalidades conservadoras. El candidato socialista mejor situado al cargo de primer ministro es François Hollande, que fue presidente entre 2012 y 2017 y está oficiosamente considerado como el peor presidente de la V República.