El 64% de los franceses quiere que Macron dimita para poder salir de la crisis política nacional

Los últimos sondeos son terribles para Macron y muy buenos para Le Pen, mientras Jordan Bardella se confirma como el candidato favorito para sustituir a Bayrou, actual primer ministro

Le Pen y Sarkozy ponen al Gobierno francés al borde del precipicio

Macron, esta semana en el palacio del Elíseo, en París AFP
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Los sondeos del fin de semana son muy negros para el futuro de Emmanuel Macron y muy positivos para Marine Le Pen y las derechas. Según el último sondeo de Le Figaro (matutino conservador), el 64% de los ciudadanos desean que el actual presidente ... de la República dimita para «favorecer» una salida a la crisis política nacional. Una tendencia de la opinión que coincide con las preferencias de Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha).

