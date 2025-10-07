Suscribete a
Un búnker para el recuerdo de Iván y Dafna, el español y su pareja asesinados por Hamás el 7-O

Él nacido en Guipúzcoa y ella israelí de origen chileno, fueron masacrados hace dos años por el grupo islamista; ABC visita su tumba dos años después acompañado por sus padres

Tumba de Dafna Garkovich y su marido, Iván Illarramendi
Tumba de Dafna Garkovich y su marido, Iván Illarramendi m. ayestaran
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Kissufim

Imposible acceder a Kissufim. La Policía bloquea el acceso mientras unidades militares se despliegan en la zona. Las explosiones retumban en el cielo de esta comunidad agrícola situada a las puertas de Gaza. Este fue uno de los lugares golpeados por Hamás la mañana del ... 7 de octubre de 2023 y aquí fueron asesinados, entre otros, la israelí de origen chileno Dafna Garkovich y su esposo Iván Illarramendi, nacido en Zarautz (Gipuzkoa). Sólo se permite pasar en compañía de alguien del kibutz y Danny, padre de Dafna, se acerca al control policial para acompañar a este enviado especial hasta el cementerio donde descansan los restos del matrimonio. Son días repletos de homenajes a los 1.200 caídos el sábado negro, días en los que todos miran a Egipto a la espera de un acuerdo que permita el regreso seguro a casa de los 48 rehenes que quedan en la Franja, al menos 20 de ellos vivos.

