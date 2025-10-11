Suscribete a
Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

El demócrata de 82 años, que se retiró de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma «agresiva» de cáncer de próstata con «metástasis ósea»

El expresidente estadounidense Joe Biden habla durante una ceremonia de despedida en la Base Conjunta Andrews, Maryland
El expresidente estadounidense Joe Biden habla durante una ceremonia de despedida en la Base Conjunta Andrews, Maryland afp

El expresidente de EEUU Joe Biden ha comenzado a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnósticó en mayo, según ha anunciado este sábado un portavoz.

«Como parte de un plan de tratamiento para ... el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas», de acuerdo con el comunicado recogido por la cadena NBC.

