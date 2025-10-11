Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

El expresidente de EEUU Joe Biden ha comenzado a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le diagnósticó en mayo, según ha anunciado este sábado un portavoz.

«Como parte de un plan de tratamiento para ... el cáncer de próstata, el presidente Biden se encuentra actualmente en tratamiento con radioterapia y hormonas», de acuerdo con el comunicado recogido por la cadena NBC.

Las sesiones de radioterapia durarán cinco semanas y acompañarán al tratamiento de hormonas en forma de píldora que el expresidente ya ha comenzado, según el comunicado. Noticia Relacionada Biden se somete a una intervención quirúrgica por un carcinoma ABC El expresidente, que fue diagnosticado a principios de año con un cáncer de próstata «agresivo», se ha recuperado con éxito tras extirparle células cancerosas de la piel El demócrata de 82 años, que se retiró de su candidatura a la reelección en 2024 por motivos de salud, reveló en mayo que le habían diagnosticado una forma «agresiva» de cáncer de próstata con «metástasis ósea». Su cáncer tenía entonces una puntuación de 9 en la escala de Gleason, que evalúa la agresividad de los cánceres de próstata en una medición que va hasta 10, según la oficina del expresidente. Tras expresar inicialmente su «tristeza» por la noticia en mayo, el actual presidente Donald Trump sugirió al día siguiente que el diagnóstico del demócrata se conocía desde hacía mucho tiempo. En junio, Trump ordenó el inicio de una investigación sobre el entorno de Biden, sospechoso de haber «conspirado» para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca.

