Aspirantes a jueces con vínculos con el narcotráfico provocan tensiones en el Gobierno de México

La elección de jueces en México desata tensiones en el Gobierno de Claudia Sheinbaum y sus aliados. Después de que el presidente del Senado, aliado del oficialismo, dijera que hay candidatos a cargos judiciales conectados con el narcotráfico, la mandataria ha señalado que aquellos ... aspirantes con nexos inconfesables no participarán en la contienda que es producto de una reforma constitucional que impuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de abandonar el poder.

Esta semana se ha comenzado a cristalizar el principal temor de estas elecciones y que la oposición advirtió a lo largo de todo el debate legislativo que tuvo lugar el año pasado: que el crimen organizado se aproveche del voto popular para introducir jueces y magistrados amigos en los tribunales, un giro que además pone en tensión el nexo con la Casa Blanca de Donald Trump.

La advertencia vino de un aliado de Palacio Nacional. El senador Gerardo Fernández Noroña, que además preside la Cámara Alta, dijo que entre los candidatos a juzgadores que serán electos el 1 de junio hay defensores de narcos que deben ser apartados del proceso.

A poco más de un mes de que se celebre la elección, el regulador electoral prepara la apertura de un buzón que recogerá denuncias ciudadanas relacionadas con los perfiles de los aspirantes.

«Sí, hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían revisarse», previno el senador del Partido del Trabajo (PT).

Después Sheinbaum dijo que las candidaturas ya fueron aprobadas, pero que eso no significa que puedan ser removidas si es que violan la ley. Y apuntó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede atender cualquier denuncia, siempre que se presenten evidencias sólidas. Este Tribunal está fuertemente influenciado por el oficialismo.

«Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y veremos qué decide el Tribunal», dijo Sheinbaum.

Advirtió además que aun cuando los nombres ya estén en las papeletas, se podría emitir una medida provisional o descalificar la participación del o la aspirante.

Narcoviolencia

Todo sucede en plena escalada de la narcoviolencia. Este miércoles tuvieron lugar bloqueos de carreteras, explosiones y tiroteos en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Situaciones de zozobra que, si bien no dejaron víctimas letales, llegaron a las pocas horas de que el Gobierno informara de una reducción en la cifra diaria de homicidios.

Todo comenzó por un enfrentamiento entre militares y criminales ocurrido la mañana del miércoles en Apatzingán, Michoacán, lo cual detonó en al menos 20 narcobloqueos en más de diez municipios de ese estado. Horas más tarde los ataques se extendieron a carreteras en Jalisco y Guanajuato.

En Jalisco, los narcobloqueos fueron realizados en la población Zalamea, Municipio de La Barca. La Fiscalía de Jalisco informó que hubo seis vehículos de carga quemados en la autopista Guadalajara-Morelia.

Aseguró que quienes incendiaron los vehículos eran aproximadamente 50 personas, que no estaban armadas y algunas andaban en motocicletas. Bloquearon el paso y luego les prendieron fuego a los vehículos.