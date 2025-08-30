Asesinado a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

De momento, el Ministerio del Interior ucraniano ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi, de 54 años, ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Por su parte, Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un «horrendo asesinato» y ha anunciado el inicio inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte. «En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios», ha asegurado en X.