Asesinado a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha muerto tras ser disparado en la ciudad de Leópolis, al oeste del país
Un soldado ucraniano sobrevive tras ser degollado y se arrastra cinco días hasta llegar a territorio seguro
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ucraniano ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi, de 54 años, ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
All necessary forces and means…
Por su parte, Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un «horrendo asesinato» y ha anunciado el inicio inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte. «En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios», ha asegurado en X.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete