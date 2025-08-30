Suscribete a
Sorteo de la Lotería Nacional: consulta la lista oficial de premios

Asesinado a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha muerto tras ser disparado en la ciudad de Leópolis, al oeste del país

Un soldado ucraniano sobrevive tras ser degollado y se arrastra cinco días hasta llegar a territorio seguro

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

De momento, el Ministerio del Interior ucraniano ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi, de 54 años, ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.

Por su parte, Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un «horrendo asesinato» y ha anunciado el inicio inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte. «En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios», ha asegurado en X.

