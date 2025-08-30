Ucrania bombardea las inmediaciones de un supuesto palacio de Putin en la costa del mar Negro

Un ataque lanzado la madrugada de este sábado por el Ejército ruso ha dejado al menos un muerto y 23 heridos en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el este del país, según han informado primero las autoridades locales y confirmado después el presidente del país, Voldímir Zelenski.

El ataque ha impactado en dos edificios de cinco plantas y cinco viviendas individuales, según ha informado en Telegram el jefe de la admistración regional ucraniana, Ivan Fedorov. Zelenski, por su parte, ha denunciado en su cuenta de X que hay niños entre los heridos.

El bombardeo sobre Zaporiyia ocurre menos de 48 horas después del ataque masivo ruso que dejó 23 muertos en la capital, Kiev. El presidente ucraniano ha tildado la actuación del presidente ruso, Vladímir Putin, como una «total indiferencia hacia las palabras» en medio de los esfuerzos internacionales de mediación.

Para Zelenski, resulta «absolutamente evidente que Moscú ha empleado el tiempo destinado a preparar una reunión de líderes» entre ambos para organizar, en realidad, «nuevos ataques masivos».

El presidente ha denunciado por último una nueva ola de ataques generalizados de Rusia en las regiones de Volin, Dnipro, Donetsk, Yítomir, Ivano-Frankivsk, Kiev, Rivne, Sumi, Járkov, Jmelnitskyi, Cherkasi, Chernivtsi y Chernigov, particularmente contra la infraestructura civil, mediante el empleo aproximado de 540 drones, ocho misiles balísticos y 37 tipos de misiles crucero.

Respuesta ucraniana

Por su parte, el Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar, situada a orillas del mar Negro, y Samara, al suroeste del país, en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado «drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y la refinería de petróleo de Sizranski, en la región de Samara».

Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en su cuenta de Telegram de un «un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos».

Las llamas han afectado a un área de «unos 300 metros cuadrados», de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.

La refinería de Krasnodar produce tres millones de toneladas de productos petrolíferos ligeros al año, principalmente gasolina, diésel y combustible de aviación y suministra a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La refinería de Sizranski produce, por su parte, gasolina, diésel, queroseno de aviación, fueloil y betún.

Incendio cerca del «palacio de Putin»

En la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, se encuentra una lujosa residencia atribuida a Putin pero con la que el presidente ruso niega tener ninguna relación. Por el momento no hay indicios de que el incendio amenace directamente al «palacio de Putin», que las autoridades rusas nunca mencionaron en sus diversos comunicados.

El opositor rusoAlexéi Navalni, fallecido en prisión de forma repentina, publicó en 2021 una investigación en la que acusaba a Vladímir Putin de ser el propietario de esta inmensa finca situada en una zona turística a orillas del mar Negro.

Según la investigación, este lujoso complejo, financiado con fondos procedentes de la corrupción, incluiría además viñedos, un estadio de hockey sobre hielo y un casino.