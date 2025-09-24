Suscribete a
Alemania invertirá 80.000 millones en armas en los próximos 15 meses

Una semana después de aprobar los presupuestos generales de 2025, tarea que dejó pendiente el anterior canciller alemán Olaf Scholz, Friedrich Merz aborda esta semana los presupuestos alemanes para 2026

Alemania abre el debate sobre disparar a los cazas rusos que penetran en la UE

Sigue en directo la última hora de la Asamblea de la ONU desde Nueva York hoy

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Una semana después de aprobar los presupuestos generales de 2025, tarea que dejó pendiente el anterior canciller alemán Olaf Scholz, Friedrich Merz aborda esta semana los presupuestos alemanes para 2026 y el proyecto es de tal envergadura que ha preferido defenderlo personalmente ante ... el Bundestag de Berlín a participar en la asamblea de la ONU en Nueva York. «Tenemos que hacer mucho para garantizar que nuestra economía vuelva a florecer», ha justificado, y ha recordado que la economía de mercado no se basa en la redistribución, sino en el aumento del producto interno bruto para todos, al avanzar una reforma laboral que aumentará la jornada máxima hasta las 40 horas semanales, que podrán distribuirse libremente en cuatro o cinco días, lo que significa jornadas de hasta diez horas diarias.

