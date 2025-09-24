Una semana después de aprobar los presupuestos generales de 2025, tarea que dejó pendiente el anterior canciller alemán Olaf Scholz, Friedrich Merz aborda esta semana los presupuestos alemanes para 2026 y el proyecto es de tal envergadura que ha preferido defenderlo personalmente ante ... el Bundestag de Berlín a participar en la asamblea de la ONU en Nueva York. «Tenemos que hacer mucho para garantizar que nuestra economía vuelva a florecer», ha justificado, y ha recordado que la economía de mercado no se basa en la redistribución, sino en el aumento del producto interno bruto para todos, al avanzar una reforma laboral que aumentará la jornada máxima hasta las 40 horas semanales, que podrán distribuirse libremente en cuatro o cinco días, lo que significa jornadas de hasta diez horas diarias.

Merz ha insistido en que la defensa es ahora la prioridad, condición previa para el bienestar, para respaldar el endeudamiento neto de 89.000 millones de euros, sin contar fondos especiales. El endeudamiento total, incluyendo los fondos especiales para infraestructuras y defensa, será de 174.300 millones de euros.

Aunque no ha dado detalles sobre el gasto militar, el proyecto de adquisiciones del Misterio de Defensa filtrado por los medios supone un gasto de 83.000 millones de euros en los próximos 15 meses. Alemania se dirigirá principalmente a fabricantes europeos, sólo el 8% de sus compras se harán en Estados Unidos, en una lista que incluye 154 grandes proyectos de adquisiciones.

Según la ley alemana, los contratos por valor de más de 25 millones de euros deben presentarse al comité de presupuesto del Bundestag para su revisión y los únicos contratos importantes en los que los contratistas estadounidenses juegan un papel central son 150 millones de euros para torpedos que se utilizarán en el avión P-8A de Boeing, y alrededor de 5.100 millones de euros para defensa aérea y misiles de lanzamiento.

Junto con algunos otros proyectos, la cantidad total de pedidos estadounidenses asciende a alrededor de 6.800 millones de euros. El proyecto más caro, el programa de fragatas F-127, está siendo desarrollado por el constructor naval alemán TKMS, con un coste estimado de 26.000 millones de euros. Para el Eurofighter Tranche 5, un proyecto conjunto de varios fabricantes europeos, se destinan 4.000 millones para nuevos aviones y 1.900 para actualizaciones de radar. Además, hay partidas para la expansión y modernización de fragatas y sistemas de defensa aérea y antimisiles existentes, así como el misil de crucero Taurus. También se mencionan numerosos proyectos más pequeños, como la adquisición de barcos de ayuda, camiones, radios, drones y municiones.

La líder del grupo parlamentario minoritario La Izquierda, Heidi Reichinnek, ha reprochado que «donde hay miles de millones del fondo especial, de repente hay recortes masivos» y ha citado como ejemplos los recortes en las subvenciones a jóvenes, la asistencia para la integración de refugiados y las restricciones a los servicios en el sistema de salud. Merz ha respondido que «el equilibrio global ha cambiado y para un país como Alemania, cuya economía está basada en el comercio global, todo ha cambiado también y tiene que adaptarse». Merz se ha felicitado, en la misma respuesta, por el récord histórico de inversiones públicas que recoge este presupuesto, de 126.000 millones de euros. Ha hablado de un «nuevo consenso de Justicia» y de la «inevitabilidad del cambio».

Inversiones al Ministerio de Transportes

Una parte significativa de las inversiones irá a parar al Ministerio de Transporte. «Todo proyecto listo para la construcción de ferrocarril y carreteras contará con financiación«, ha proclamado el líder del grupo parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Jens Spahn, convencido de que «esta es la única manera de recuperar la confianza, es una cuestión de credibilidad». Sphan ha aludido a que el próximo domingo deberían haberse celebrado las elecciones, de no haberlas convocado de forma anticipada Olaf Scholz, y ha aludido indirectamente a la situación actual de las encuestas. Si hoy se celebrasen elecciones en Alemania, el partido más votado, incluso en algunos sondeos por delante de la CDU, es Alternativa para Alemania (AfD), una formación populista, de extrema derecha, antieuropea y prorrusa. En el diseño de estos presupuestos generales subyace la intención de terminar con el malestar por la precariedad de las infraestructuras la defensa, que alimenta el voto a AfD, así como con el derroche público en políticas ideológicas.

«El gobierno quiere proteger el clima, pero sin ideologías. No se aceptará la protección climática que ponga en riesgo la prosperidad del país. No se trata de una disyuntiva entre protección del clima o de la industria, sino de hacerlas compatibles», ha esgrimido Merz su giro respecto a gobiernos anteriores, y ha recordado que «el automóvil se inventó en Alemania. Estos comentarios han despertado abucheos entre la oposición, a los que Merz ha respondido solamente: «puedo soportarlo». Después, ha recordado que ningún partido obtuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones y que «democracia no significa discutir y polemizar por todo, sino en tomar decisiones juntos».

«Cada vez más personas entienden que necesitamos reformas reales», ha constatado el canciller alemán, para quien el país se encuentra «en una de las fases más desafiantes de nuestra historia reciente», en la que la política exterior y la interna «ya no pueden separarse». En los próximos días, quiere seguir hablando con representantes de importantes sectores económicos como la industria del automóvil y la siderúrgica. Considera que en los presupuestos hay margen «lo que se pueda hacer para mantener estas industrias y abrirles buenas perspectivas en Alemania«.