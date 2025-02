Alemania entrega por primera vez a Kiev helicópteros militares

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius (SPD), ha confirmado que Alemania entregará por primera vez a Ucrania helicópteros militares: seis unidades Sea King Mk41 junto con paquetes de accesorios y repuestos. Alemania entrenará además en su manejo a soldados ucranianos. Pistorius ha tomado esta ... decisión después de la última reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, reunido para celebrar consultas en el llamado formato Ramstein, en el que participan 50 países y en la que el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umyerov, informó que sus fuerzas armadas necesitan mucha más munición de artillería.

«Es absolutamente necesario que mantengamos nuestra red de defensa aérea», dijo, según informa su oficina. La situación política en EE.UU. mantiene bloqueada la ayuda militar de este país y su representante en la reunión llamó al resto de países a intensificar las aportaciones. «Una Ucrania soberana y segura es esencial para la seguridad global, y nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará», insistió el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, mientras la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania, era nuevamente atacada por misiles rusos a última hora de la tarde de ayer (martes).

La entrega de estos helicópteros supone un paso en la ayuda militar alemana a Ucrania, desde el punto de vista de que hasta ahora no había proporcionado este tipo de vehículos, pero el ejército ucraniano no puede esperar demasiado de la entrega. Los Sea King son helicópteros marítimos polivalentes de los tiempos de la Guerra Fría. El vuelo del prototipo tuvo lugar en 1959 y la máquina entró en servicio en 1961.

La Bundeswehr se deshace de estos viejos helicópteros de transporte que Pistorius elogia como «un helicóptero probado y robusto que ayudará a los ucranianos en muchas áreas: desde el reconocimiento sobre el Mar Negro hasta el transporte de soldados». En Alemania, la aviación naval utiliza el Sea King Mk41 para rescates marítimos en los mares del Norte y Báltico. Los aparatos, de aproximadamente 50 años de antigüedad, serán sustituidos por el nuevo helicóptero de transporte naval NH-90 Sea Lion.

El gobierno alemán se niega, sin embargo, a entregar a Kiev los misiles de crucero Taurus, que con tanta insistencia a pedido Zelenski, a pesar de que sus dos partidos socios en la «coalición semáforo» están a favor y de que la oposición conservadora de la CDU ha presentado incluso una moción parlamentaria solicitando esta medida. El canciller Olaf Scholz descartó esa posibilidad en octubre, alegando que esos misiles tienen un alcance de 500 kilómetros y Ucrania podría alcanzar con ello suelo ruso. Posteriormente, su negativa ha ido tirando de argumentos relacionados con la amenaza rusa.

Armas

Scholz ha insinuado que el ejército alemán no puede entregar demasiadas armas para no dejar el país indefenso ante un posible ataque de Rusia a territorio de la OTAN, posibilidad muy presente en las últimas semanas en los gobiernos centroeuropeos. El propio Zelensky la tiene sobre la mesa. El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha advertido en una reciente entrevista con Die Welt que, si Rusia gana la guerra en Ucrania, «Alemania y otros países europeos son los siguientes en la fila. Y no pasará mucho tiempo en el medio».

«La mejor manera de garantizar la seguridad de Alemania y otros países europeos y la OTAN es proporcionar a Ucrania todo lo que necesita para derrotar a Rusia y liberar los territorios ucranianos. Cuando nos reunimos aquí, nos empantanamos en discusiones como: «Oh, ¿es esto posible o no?» ¡Este es el enfoque político equivocado! Debemos concentrarnos en ganar, porque perder significaría un precio mucho más alto», ha dicho.

«Rusia atacará en un estadio de la OTAN. No sé si será Alemania, pero estoy seguro de que si Rusia se sale con la suya en Ucrania –cosa que no permitiremos, pero ya que estás haciendo una pregunta hipotética, te voy a dar una respuesta hipotética–, el siguiente paso será contra la OTAN. Y tan pronto como un estado de la OTAN es atacado, es muy difícil que Alemania se mantenga al margen del conflicto».

Desde el comienzo de la guerra, las entregas militares de Alemania han ascendido a unos 6.000 millones de euros, según el Ministerio de Defensa.