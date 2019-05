Venezuela, últimas noticias en directo: Estados Unidos sopesa «opciones de intervención militar en Venezuela»

Actualizar

16.23Esta mañana, a primera hora, se han reunido en la sala de mando para operaciones militares del Pentágono el ministro de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, el de Exteriores, Mike Pompeo, y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Según ha dicho a ABC un portavoz del ministerio de Defensa norteamericano al ser preguntado por el motivo de esa reunión: «Se ha hablado de opciones de intervención militar en Venezuela». Es la primera vez que se produce una reunión de este tipo a nivel ministerial en Washington. Informa David Alandete desde Washington.

15.00El abogado José Estévez, del bufete Cremades&Calvo Sotelo que defiende al opositor venezolano Leopoldo López, cree que éste no tiene intención de pedir asilo en España ni tampoco de salir del país, sino que su intención en este momento es quedarse acogido en la residencia del embajador español en Caracas.

13.30Borrell ha insistido en que España no entregará a Leopoldo López a las autoridades chavistas, pero también ha afirmado que mantiene una « relación cortés» con el Gobierno de Maduro, a pesar de que hace meses se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país.

13.18El ministro de Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, afirmó hoy que el Gobierno «limitará» las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en la residencia del embajador de España en Venezuela. «España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político», dijo Borrell a periodistas en el Líbano, donde está en visita oficial.

13.07La Unión Europea se mantiene cauta sobre la decisión de España de hospedar en la residencia de su embajador en Caracas al líder opositor Leopoldo López, porque no comenta decisiones nacionales, pero ha recordado al régimen de Nicolás Maduro que debe respetar la inmunidad diplomática de la legación. «Es una decisión nacional de España, pero puedo subrayar la importancia del respeto de la inmunidad diplomática en todos los casos», ha indicado en rueda de prensa una portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.

12.39El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha expresado este jueves su «profundo dolor» por la muerte de cuatro personas en el marco de las protestas en el país a quienes se ha referido como «mártires libertarios de nuestra lucha». «Deseo expresar al país y a la comunidad internacional mi profundo dolor y categórica condena, ante los atroces asesinatos de Jurubith Rausseo, Josnel Peralta, Samuel Enrique Méndez y yoifre Jesús Hernández Vásquez», ha señalado en un comunicado.

12.35Un total de 12.137 venezolanos han solicitado asilo en España hasta el 15 de abril de este año, según datos del Ministerio del Interior, que señalan que las peticiones en los tres primeros meses casi se han triplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos, a los que ha tenido acceso Efe, reflejan el importante incremento de peticiones de asilo de los ciudadanos de Venezuela en los últimos años, al pasar de 596 en 2015 a 20.053 en 2018.

11.21El Embajador de Venezuela en España, Mario Isea, ha criticado este viernes que el dirigente opositor, Leopoldo López, utilice la Embajada de España en Caracas, en la que se encuentra tras la orden de busca captura, como «base de operaciones» para «alentar un golpe». «No es apropiado, si es un huésped del gobierno español que las condiciones las ponga él», ha asegurado sobre el hecho de que López atendiera a los medios desde la Embajada. «Es insólito que use la casa del embajador como base de operaciones para alentar un levantamiento militar, después que fracasó su intento del 30 de abril», ha aseverado, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

10.35El abogado defensor de Leopoldo López ha asegurado en «Herrera en COPE» que no le ha sorprendido la orden de detención del régimen contra el líder de la oposición y «no me extrañaría que también ordenasen otra orden contra Juan Guaidó», el presidente interino. José Estévez ha afirmado que Leopoldo López, que se encuentra en la Embajada de España en Caracas, «está protegido por la soberanía española y, por tanto, no tiene ningún problema», pero recuerda que, si abandona la sede diplomática, «su situación sería mucho peor». El letrado considera que «en la Embajada es donde mejor puede estar y para España es un honor haberlo recibido. Allí no tendrá sus llamadas intervenidas y podrá hablar con las personas que le vamos a defender».

10.24Caracas amaneció ayer como si hubiera vivido en un campo de batalla con neumáticos humeantes, cascotes y piedras en los principales puntos donde se escenificaron protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, quien a las 6 de la mañana se mostró en las pantallas de la cadena estatal, VTV, con el alto mando para mostrar que aún tenía músculo en la menguada fuerza armada bolivariana.

10.03El Gobierno iraní urgió hoy a la comunidad internacional a reaccionar contra los intentos de Estados Unidos de llevar a cabo «un golpe de Estado o una acción militar» en Venezuela contra el líder chavista Nicolás Maduro. «Amenazar con usar la fuerza contra otros países es una flagrante violación del derecho internacional, especialmente de la Carta de la ONU», subrayó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

8.03El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunirán el próximo 6 de mayo en Finlandia, según ha informado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov. Un alto representante del Departamento de Estado norteamericano ha asegurado que entre los temas que serán tratados en la reunión figurará la situación en Venezuela. Pompeo afirmó en una entrevista con CNN que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba decidido a dimitir y el Kremlin le convenció de que no lo hiciera, algo que tanto Lavrov como el mandatario venezolano han negado. Lavrov y Pompeo hablaron el miércoles en una conversación telefónica en la que intercambiaron acusaciones sobre la injerencia de Estados Unidos y Rusia en los asuntos internos de Venezuela. El ministro ruso ha admitido este jueves que las posturas de Moscú y Washington son «incompatibles». Pese a ello, «estamos dispuestos a hablar», ha indicado, según informa la agencia de noticias Sputnik.

7.19La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que la «respuesta violenta» de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que protestan contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, suscitan temores de "violaciones graves" de los Derechos Humanos. «HRW está extremadamente preocupado por la violenta respuesta de las autoridades a los manifestantes que tomaron las calles esta semana», ha indicado el director para América de la organización, José Miguel Vivanco.

4.52El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, volvió a llamar este jueves a la organización de un paro o «protesta social» para la semana próxima, tras el fallido intento de hoy. «Convoco a todos los sectores del país a realizar pronunciamientos exigiendo el cese de la usurpación, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la Operación Libertad, organizar y realizar 1 día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana», dijo en Twitter.

2.57Juan Guaidó ha afirmado que el «único delito» del vicepresidente de la Asamblea Nacional del país, Edgar Zambrano, ha sido "dar la cara", después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera admitir su responsabilidad por delitos de traición, insurrección y rebelión. «Un ente que pretende enjuiciar a quien representa la voluntad de 14 millones de venezolanos. Toda Venezuela sabe que el único delito del vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional Edgar Zambrano ha sido dar la cara», ha indicado Guaidó a través de su cuenta en la red Twitter. «¡Seguimos firmes! #TodosConZambrano», ha añadido.

2.50El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de pedir a "matones extranjeros" que repriman al pueblo de Venezuela. «El legítimo presidente interino Juan Guaidó pide ayuda humanitaria para aquellos que lo necesitan. Maduro pide a matones extranjeros que repriman al pueblo venezolano», ha indicado Bolton a través de su cuenta en la red social Twitter.

22.53«Aquí lo que se quiere plantear es que haya una elección libre», añade López.

22.53«Aquí no queremos poner una dictadura. ¡No! Aquí no queremos poner un gobierno de facto ¡NO! Aquí lo que queremos es votar», ha dicho Leopoldo López ante la prensa.

22.00La Unión Europea está preocupada por un posible deterioro de la situación en Venezuela, pero el bloque confía en que el grupo de contacto internacional pueda ayudar a desbloquear la situación. El bloque mantiene su «apoyo a la legitimidad de Guaidó» y al «respeto a su inmunidad parlamentaria», aunque «nadie apoyó la insurrección como tal», han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas tras las discusiones de los Veintiocho. «La Unión Europea como tal no estaba enterada», han asegurado.

20.58Un total de 1.260.594 venezolanos residentes estaban en Colombia en el primer trimestre de este año, lo que supone un aumento de 85.851 en comparación con el último estudio oficial realizado de diciembre pasado, informaron este jueves las autoridades. «A 31 de marzo tenemos el reporte de una suma que asciende a poco más de 1.260.000 hermanos venezolanos que están en nuestro país», señaló a los periodistas el director de Migración Colombia, Christian Krüger, al presentar el informe trimestral.

20.40Ampliamos: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dictado una orden de busca y captura contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien fue liberado el pasado 30 de abril por militares rebeldes y que se encuentra ahora junto a su familia en calidad de «huésped» en la Embajada de España en Caracas. «El Tribunal Quinto de Ejecución de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas revocó la medida de detención domiciliaria al ciudadano Leopoldo López por violarla flagrantemente, además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas», ha explicado el TSJ en un comunicado. El tribunal emite así una «orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en contra del ciudadano Leopoldo López» para que "continúe cumpliendo su pena de 13 años de prisión". La nota recuerda que López ha cumplido ya cinco años, dos meses y doce días de la pena.

20.10En declaraciones a varios medios de comunicación durante su visita a Uzbekistán, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó ayer que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se hubiese planteado en algún momento dimitir y abandonar Venezuela ante el empuje de la oposición y que Rusia supuestamente lo impidió. Fuentes del Departamento de Estado aseguraron ayer que Lavrov y Pompeo podrían reunirse el próximo 6 de mayo en Finlandia para tratar la crisis venezolana, informa nuestro corresponsal en Moscú Rafael Mañueco.

19.55La Corte Suprema de Venezuela, controlada por el chavismo, ha emitido una orden de arresto contra Leopoldo López, informa Reuters. En la actualidad, el opositor se encuentra en calidad de «huesped» en la residencia del embajador de España en Venezuela.

19.50La petrolera rusa Rosneft aumenta su peso en Venezuela. En concreto, explota cinco proyectos en cooperación con la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela) en el marco de los cuales durante 2018 se extrajo un total de 8,63 millones de toneladas de crudo, un 7% más que en 2017, ha informado hoy la compañía en su informe anual. Durante 2017, las dos compañías extrajeron de conjunto 8,06 millones de toneladas. Del total de 8,63 millones de toneladas obtenidas, la compañía rusa «extrajo 3,36 millones de toneladas, lo que representa un 7 % más que durante 2017», ha indicado Rosneft.

19.20Después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, dijera este jueves que «muchas cosas van a suceder en Venezuela» en los próximos días, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, cancelaron un viaje oficial previsto a Alemania para trabajar en planes de contingencia para Venezuela. A pesar de las repetidas amenazas de Trump y su gobierno de emplear la fuerza en Venezuela, lo cierto es que la Casa Blanca se ha estado centrando hasta ahora en las sanciones sobre el régimen de Maduro y sobre Cuba, informa nuestro corresponsal en Washington David Alandete.

19.15El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó hoy de «mentira» la afirmación de la Administración de Estados Unidos sobre supuestos planes del presidente de Venezuela, Nicolás Manuro, de abandonar el país durante el levantamiento opositor, considerado por Moscú un intento de golpe de Estado. «Si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la Administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables, y a todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será: es mentira», declaró Lavrov en Uzbekistán, según la agencia rusa Interfax. El canciller ruso comentó con estas palabras las declaraciones del secretario de EEUU, Mike Pompeo, de que Maduro se disponía a huir de Venezuela a Cuba.

18.43Los aliados de Juan Guaidó en el continente americano han acordado este jueves en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos la necesidad de apoyar al cambio de régimen en Venezuela, ante la injerencia externa de países comoCuba, Rusia o Irán del lado de Nicolás Maduro. En un momento, el embajador colombiano en la OEA, Alejandro Ordóñez, ha afirmado: «El principio de no intervención fue designado para proteger a democracias y no a dictaduras», informa nuestro corresponsal en Washington David Alandete.

Pres. Trump begins his remarks at the National Day of Prayer ceremony speaking on Venezuela: "The brutal repression of the Venezuelan people must end, and it must end soon." https://t.co/7KQK3cFMofpic.twitter.com/D0G24Tm0UJ