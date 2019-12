Trump llama «falso» a Trudeau tras el vídeo donde se burla de él con Macron y Johnson

Las relaciones entre Justin Trudeau y Donald Trump vuelven a convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades de Canadá tras los cotilleos y supuestas burlas del primer ministro canadiense durante la cumbre de la OTAN y la respuesta del presidente estadounidense.

El último sobresalto en las relaciones entre los dos socios y vecinos se inició con la publicación de un vídeo en el que Trudeau aparece conversando con el primer ministro británico, Boris Johnson; el presidente francés, Emmanuel Macron, y la Princesa Ana, hija de la reina Isabel II, durante una recepción en el palacio de Buckingham, en Londres, en honor a los participantes en la cumbre de la OTAN.

En el vídeo difundido, aunque el presidente estadounidense no es mencionado expresamente, Trudeau parece cotillear y burlarse de la duración de las ruedas de prensa de Trump y de que con ello incluso deja «boquiabierto» a su propio equipo, entre las sonrisas de sus interlocutores.

En una rueda de prensa al finalizar la cumbre de la OTAN, Trudeau reconoció que la conversación era en efecto sobre Trump y sobre «una conferencia de prensa no programada» antes de su reunión con él. Trudeau intentó quitar importancia al incidente al matizar las palabras recogidas en el vídeo y señaló que se referían al anuncio de Trump de que la próxima cumbre del G7 se llevará a cabo en Camp David. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ha reaccionado de manera airada a este episodio, calificando al mandatario canadiense de «falso».

De hecho, Trump canceló una rueda de prensa, afirmando: «Nos volvemos directamente. Creo que ya hemos hecho varias ruedas de prensa».

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP