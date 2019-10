Trump carga en Twitter contra un posible segundo informante sobre su llamada al presidente ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente contra un posible segundo informante relacionado con la polémica llamada telefónica que mantuvo en julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y alertado de lo que los medios que dan cabida a teorías de la conspiración llaman «Estado Profundo» o «Deep State».

«El primer informante que tenía información indirecta entendió mi conversación telefónica casi completamente mal, así que ahora dicen que va a haber en el estrado otro informante del Estado Profundo también con información indierecta», ha afirmado Trump a través de su cuenta oficial y personal en Twitter.

The first so-called second hand information “Whistleblower” got my phone conversation almost completely wrong, so now word is they are going to the bench and another “Whistleblower” is coming in from the Deep State, also with second hand info. Meet with Shifty. Keep them coming!