Trump, en 2004: «No os rindáis, si veis un muro, superadlo, id hacia el otro lado»

En plena vorágine política por el muro con México y el cierre de la administración, el programa «The Daily Show», del popular presentador Trevor Noah, ha rescatado un vídeo en el que el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, pedía metafóricamente a los estudiantes de la Universida de Wagner que no se rindieran y superaran los muros que se pudieran presentar por el camino para cumplir sus objetivos soñados.

«Nunca os rindáis», instó entonces el magnate de la construcción a los graduados de Wagner College en Staten Island de Nueva York. «No os rindáis. No permitáis que suceda. Si hay un muro de hormigón frente a vosotros, atravesadlo, rodeadlo, pero id al otro lado de esa pared», espetó.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz