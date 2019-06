Un triunvirato sustituirá provisionalmente a Nahles al frente del SPD alemán Se trataría de tres figuras con experiencia en la gestión de gobiernos: Manuela Schwesig, Malu Dreyer y Thorsten Schäfer

Seguir Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 03/06/2019 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig y Malu Dreyer. La presidencia del Partido Socialdemócrata alemán posterior a la renuncia, de ayer domingo, de Andrea Nahles, será tricéfala y llevará esos tres nombres.

Las diferentes facciones del partido se unen así en este periodo provisional y con la intención de apuntalar la gran coalición con Merkel en el tiempo hasta las próximas elecciones. Los tres nombres están asociados a éxitos electorales, los últimos de una formación política otrora mayoría imprescindible y que hoy obtiene en las encuestas una intención del voto del 12%. Se trata de tres figuras, además, con experiencia en la gestión de gobiernos en los Bundesländer. Manuela Schwesig como presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Malu Dreyer como presidenta de Renania Palatinado y Thorsten Schäfer como figura de referencia e importantes contactos en el partido desde su labor de oposición en el estado federado de Hesse.

Dos nombres clave quedan fuera de esta dirección por su preferencia a orientarse a una futura candidatura a la Cancillería general: el ministro de Finanzas Olaf Scholz y el primer ministro de Sajonia Stephan Weil. Estratégicamente, tomar parte en la directiva del partido en este momento no es algo que vaya a beneficiar sus posibilidades a medio y largo plazo. No en vano, el diario de izquierda TAZ ha publicado este lunes en su portada un satírico anuncio con la oferta de empleo para cubrir la vacante de presidente del SPD bajo el título: «Asiganción de un trabajo de mierda». Y eso es así porque la batalla existencial que está librando el SPD trasciende con mucho la batalla de los nombres y los cargos.

Este otoño afrontará humillantes derrotas en las elecciones regionales que esperan en el este de Alemania y el resultado puede poner en cuestión incluso la supervivencia del histórico partido alemán. La última y pírrica victoria de Nahles, por otra parte, ha sido la de colocar en Bruselas a la hasta ahora ministra de Justicia, Katarina Barley, cuyas opiniones expresadas en privado sobre el separatismo catalán ponen en tela de juicio la solvencia del sistema jurídico español.

Riesgos en la coalición

El grupo parlamentario del SPD busca también nuevo liderazgo. El diputado del SPD de Colonia Rolf Mützenich podría asumir provisionalmente esa función. La elección prevista inicialmente para el martes de Presidencia del Grupo queda aplazada por el momento. Además, la ejecutiva del partido propondrá una forma de reelección de la presidencia del partido y deliberará, a lo largo de varias reuniones que tendrán lugar en el día de hoy lunes, sobre una posible revisión intermedia del acuerdo de coalición. Nahles era la piedra que garantizaba la continuidad del gobierno conjunto con Merkel y, una vez fuera de la directiva, es previsible que cobren fuerza varios movimientos que se sitúan en contra desde antes incluso de las últimas elecciones generales y cuya cara visible es el presidente de las juventudes del partido, los radicales Jusos, Kevin Kühnert.

«El debate dentro del grupo parlamentario y las muchas reacciones dentro del partido me han demostrado que el respaldo necesario para llevar a cabo mi tarea ya no existe», dijo ayer la todavía presidenta del SPD, Andrea Nahles. Con su renuncia, dice querer abrir la posibilidad de que la sucesión al frente del partido y del grupo en el Bundestag pueda realizarse de manera ordenada, y espera que los socialdemócratas consigan «reconstruir la confianza y el respeto mutuo». Esta mañana, pasadas las diez y media, Nahles ha abandonado el Casa Willy Bradnt, visiblemente decaída y solo ha dicho al enjambre de periodistas que esperaban a la puerta: «gracias por todo, que os vaya bien».

El SPD obtuvo en los comicios europeos un resultado catastrófico, pues cayó a un 15,8% de votos, una pérdida de 11,5 puntos respecto a la cita europea anterior, en la que había cosechado el 27,3%. En las elecciones generales de hace veinte meses los socialdemócratas tuvieron el 20,5%, y desde entonces no han dejado de perder votos, como ya se vio el año pasado en las elecciones regionales de Baviera y Hesse. «Eso no es culpa de Nahles», trata de explicar el diputado Johannes Kahrs, miembro del grupo moderado del SPD conocido como el «Círculo Seeheimer» y que apoyaba a la ya expresidenta, «el partido está perdiendo a alguien a quién echaremos de menos muy pronto. No todos entendían su mensaje y su sentido del humor, pero seguramente su falta será el origen de la apertura de nuevos e inciertos frentes».

«El SPD está en transición a no se sabe qué y la CDU también. Si los dos grandes partidos que forman la gran coalición están en tratamiento en el diván y no tienen ya fuerza para mantenerse en el gobierno de gran coalición, es hora de convocar elecciones», ha reivindicado la líder de Los Verdes Annalena Baerbock, a sabiendas de que en unas elecciones anticipadas sería su partido el principal beneficiado.