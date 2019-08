La policía de la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio) teme que al menos 9 personas hayan muerto en el tiroteo ocurrido hoy cerca del centro de la ciudad y busca a un segundo tirador, tal y como ha informado a través de Twitter. Otras 16 personas han resultado heridas.

#OregonDistrict#update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.