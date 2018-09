Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona de negocios en Maryland

Un tiroteo se ha saldado con al menos tres víctimas y varios heridos en un centro de distribución comercial en la localidad de Aberdeen, 40 kilómetros al norte de Baltimore, una de las principales ciudades de la costa este norteamericana. Según ha dicho a ABC un portavoz del sheriff del condado de Harford, donde se han producido los disparos, varios empleados han alertado a la policía pasadas las 09.00 de la mañana (las 15.00 en la España peninsular) al ver a varias personas en el suelo. Una mujer, supuesta autora de los disparos, ha sido detenida y está recibiendo atención hospitalaria, según NBC.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.