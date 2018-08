Tiroteo Florida Cuatro muertos en un tiroteo masivo durante un campeonato de videojuegos en Florida La policía habla de varios muertos y se investiga de si el ataque fue cometido por más de una persona

@/AGENCIAS Washington Actualizado: 26/08/2018 21:42h

Al menos cuatro personas han muerto y otras 11 han resultado heridas después de que un hombre armado abriera fuego este domingo durante un torneo de videojuegos en el centro de Jacksonville (Florida) en lo que las autoridades de Florida lo han llamado un «tiroteo masivo», ha informado el «Miami Herald». Según la oficina del Sheriff de la localidad, un sospechoso ha muerto durante la intervención policial. La Policía investiga ahora si hay una segunda persona implicada todavía en el lugar del tiroteo.

Las alertas saltaron a primera hora de la tarde: un nuevo tiroteo masivo en Estados Unidos. En esta ocasión, en la localidad de Jacksonville, en el noreste del estado de Florida, durante la celebración de un torneo de videojuegos deportivos en el bar de un complejo llamado Jacksonville Landing, situado a orillas del río St. Johns, en el centro de esta ciudad de cerca de 900.000 habitantes.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

El tiroteo ha tenido lugar durante un campeonato del videojuego de fútbol americano Madden NFL en Jacksonville Landing, un centro comercial de restaurantes, entretenimiento y compras frente al mar en el centro de la localidad, según medios locales. En unas imágenes difundidas en redes sociales pueden oírse los disparos mientras transcurre el torneo.

La oficina del sheriff advirtió a los residentes para que evitasen la zona. La zona en la que se produjo el ataque es un mercado al aire libre llena de tiendas, bares y restaurantes. La policía está rastreando el lugar de los hechos en busca de más sospechosos y en ayuda de quienes han quedado atrapados en medio del tiroteo. «Disparos masivos en Jacksonville Landing. Manténgase alejado del área. El área no es segura en este momento. MANTÉNGASE ALEJADO #TheLandingMassShooting», dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville en un tuit.

Una testigo ha señalado a una televisión local que había muchos niños en la zona y que el sospechoso era uno de los participantes en el torneo. Según Fox News, el sospechoso empezó a disparar tras ir perdiendo en el torneo.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

El «gamer» Drini Gjoka, presente en el torneo, ha tuiteado este domingo que estaba en el campeonato y que una bala golpeó en un dedo. «El peor día de mi vida», escribió Gjoka en Twitter. «Nunca volveré a dar nada por hecho. La vida puede terminarse en un segundo», agregó.

«Estamos encontrando a muchas personas escondidas en zonas cerradas de The Landing. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo», ha añadido la Oficina del Sheriff en otro mensaje. Posteriormente insta a las personas que quedan en el interior del centro comercial a ponerse en contacto a través del número de emergencias 911.