May confirma que aplaza la votación del acuerdo de Brexit e intentará renegociar con Bruselas La primera ministra asegura ante la Cámara de los Comunes que un segundo referéndum «dividiría» al país. El laborista Corbyn pide que se vaya si no logra logra renegociar el pacto

Iván Alonso

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 10/12/2018 17:56h

La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que «aplaza» la votación del acuerdo del Brexit que estaba prevista para este martes porque «ha escuchado con mucha atención» el debate que se ha sucedido estos días en el Parlamento. En este sentido, ha señalado que «si la votación fuera mañana no saldría adelante por un amplio margen, por tanto he decidido aplazarla y no proceder con ella» ha asegurado ante la Cámara de los Comunes. May no ha indicado cuándo tendrá lugar la votación, pero si que volverá a Bruselas a tratar de renegociar el punto clave -y que ha ocasionado más división entre los diputados británicos- el de la frontera de Irlanda y la salvaguarda impuesta sobre ella. May, además, acusaba a la oposición de querer un segundo referéndum que «dividirá a la población de nuevo».

May ha anunciado que tratará de visitar a los líderes de los estados miembros y de la Comisión Europea antes de la cumbre prevista para esta semana (jueves y viernes), para abordar cambios que resuelvan las preocupaciones de los diputados.

No obstante, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advertido este lunes de que la UE no renegociará el acuerdo de Brexit. «Tenemos un acuerdo en la mesa», ha señalado una portavoz.

La primera ministra considera que el desafío sobre la frontera entre las dos Irlandas debe abordarse con soluciones «reales y factibles». Según ha indicado, la gente allí quiere continuar con sus vidas como en la actualidad y que no quieren una frontera dura. En esta línea, se ha mostrado confiada en convencer a los parlamentarios de que los cambioso en la salvaguarda aseguraría que la medida no será permanente.

La «premier» británica ha señalado que la mayoría de los diputados quiere un Brexit con acuerdo y ha desafiado a los contrarios al documento a presentar una alternativa. Si quieren un segundo referéndum, «sean honestos», ha espetado a los parlamentarios, esa medida ameanza con dividir al país de nuevo cuando, como Cámara, deberíamos esforzarnos por mantenerlo unido».

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha asegurado que se trata de un mal acuerdo para el país y para la economía, como indican los propios análisis del Gobierno. Si la primera ministra no puede renegociar el acuerdo, ha señalado, debería hacerse a un lado.

El Tribunal europeo admite la marcha atrás

La suspensión de la votación se produce después de que este mismo lunes el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que Reino Unido podría dar marcha atrás en el Brexit si así lo decidiera.

La libra esterlina ha caído este lunes a mínimos de hace 20 meses tras el aplazamiento de la votación, cambiándonse a 1,2524 dólares.