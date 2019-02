El Senado de EE.UU. confirma a William Barr como nuevo fiscal general

El Senado estadounidense confirmó este jueves el nombramiento como fiscal general de Estados Unidos de William Barr, quien ya dirigió el Departamento de Justicia en la década de 1990 y que será el encargado de supervisar la investigación independiente sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Barr, nominado para el cargo en diciembre por el presidente Donald Trump, logró reunir el número de votos necesarios para convertirse en secretario de Justicia durante una votación celebrada en el pleno del Senado.

«Una gran victoria para la Justicia y el Estado de derecho en Estados Unidos: el Senado acaba de confirmar» a Barr, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un tuit.

