La férrea resistencia ucraniana frena el primer embate de Rusia en el Donbass

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, corroboró hoy lo anunciado ayer por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , es decir, que Rusia ha comenzado ya la segunda etapa de su «operación especial» contra Ucrania y se va a desarrollar en su parte este, en Donbass. « La próxima fase de la operación militar especial en Ucrania comienza», aseguró Lavrov en declaraciones al portal de noticias India Today.

«La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció desde el principio, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk . Esta operación continuará. La próxima fase de la misma está empezando ahora. Estoy seguro de que será un momento muy importante», puntualizó el canciller ruso.

Reiteró demás sus recientes aseveraciones en cuanto a que la intervención militar contra Ucrania ha sido causada por «las ansias hegemónicas de Estados Unidos y Occidente de liderar el mundo (…) crearon una plataforma contra nosotros en nuestras fronteras”, en alusión a Ucrania. Lavrov deploró también el hecho de que Washington y sus aliados se están dedicando a enviar armas a las tropas de Kiev.

Pero esta gran ofensiva rusa, que, de momento, se está llevando a cabo casi exclusivamente mediante incursiones aéreas, disparos de la artillería y ataques con misiles, no está circunscrita solamente a Donbass. El Ministerio de Defensa ruso explicó hoy en un comunicado que la pasada madrugada hubo decenas de bombardeos contra la parte de Donbass bajo control ucraniano, pero también contra objetivos en las regiones de Mykolaiv, Zaporiyia y Dnipró. Ayer fue también bombardeada Leópolis, en el extremo oeste del país.

Pese a estos demoledores ataques que han causado nuevas víctimas y destrucción de infraestructuras, los avances sobre el terreno de las tropas rusas y las fuerzas rebeldes de Donetsk y Lugansk han sido mínimos. Solamente han conseguido entrar en Kreminna, al noroeste de Severodonetsk, en donde se están produciendo encarnizados combates callejeros con el Ejército ucraniano, cuyas fuerzas continúan manteniendo a raya al adversario en el resto de esa parte del frente: en Severodonetsk, Rubizhne, Lisichansk y Popasna. El Ejército ruso tampoco está logrando despejar el camino desde Izium en dirección a Sloviansk y Kramatorsk. El Ejército ruso tampoco está logrando despejar el camino desde Izium en dirección a Sloviansk y Kramatorsk, pese a que, según Kiev, tiene allí concentrados 25.000 hombres.

«No pongan a prueba su suerte, tomen la decisión correcta, la de poner fin a las acciones militares y depongan las armas», dice el Ministerio de Defensa

En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso instó hoy al Ejército ucraniano a deponer las armas y entregarse . «No pongan a prueba su suerte, tomen la decisión correcta, la de poner fin a las acciones militares y depongan las armas», reza la nota castrense rusa. Al mismo tiempo, el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, el coronel Mijaíl Mizíntsev, lanzó un nuevo ultimátum a las fuerzas del último reducto de resistencia en Mariúpol, la acería Azovstal, para que depongan las armas, pero no ha funcionado como tampoco lo hizo el domingo en otro intento de lograr su rendición.

Así que Azovstal, en donde además de los militares ucranianos, las unidades nacionalistas y el batallón de mercenarios hay más de mil civiles, según las autoridades ucranianas, acaba de empezar a ser bombardeada, según informa la CNN . Con anterioridad, el portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basurin, aseguró que «los grupos de asalto seleccionados para asaltar este lugar –la planta metalúrgica- han empezado su trabajo». Indicó además que «Rusia está ayudando mucho en esto con la aviación y artillería». Según sus palabras, «en un futuro próximo, estos pseudodefensores del pueblo ucraniano se rendirán y la población podrá respirar aliviada».

Combates en Mariúpol

Sin embargo, el gobernador de la región de Mariúpol, Pavlo Kirilenko, sostuvo ayer ante las cámaras de la CNN que las fuerzas ucranianas luchan, no sólo desde el interior de la acería, sino también en otros puntos de la ciudad portuaria. Según sus palabras, «hay combates en Mariúpol . Se trata de combates callejeros y no sólo con armas ligeras, sino también con tanques en las calles (…) hay zonas que los rusos no controlan». Dijo que, pese a los fuertes bombardeos, nuestras defensas están resistiendo.

El Estado Mayor de las tropas ucranianas afirmó a través de Facebook que «los principales esfuerzos del enemigo están centrados en romper las defensas de nuestro Ejército en las regiones de Lugansk y Donetsk, así como en hacerse con el control total de la ciudad de Mariúpol». Indicaba también que «los ataques con misiles y los bombardeos contra objetivos civiles en toda Ucrania no se detienen ni un momento».

A este respecto, el asesor de la Presidencia ucraniana, Oleksiy Arestóvich, insistió ayer en que «los bombardeos rusos contra zonas civiles van a continuar hasta el último día de la guerra ». Explicó en su cuenta de Telegram que los objetivos inmediatos de las fuerzas rusas pasan por «tomar Rubizhne, Severodonetsk y Popasna (…) más adelante también Guliaipolé», en la región de Zaporiyia.

Un poco más al sur, en Polohi, la situación se «agravó bruscamente» por la llegada de un importante contingente de tropas rusas procedentes de la zona ocupada por los rusos de Volnovaja, al norte de Mariúpol. Así lo aseguró Oleksandr Staruj, jefe de la Administración Militar local. «Nuestras fuerzas están logrando mantener las posiciones, pero la ofensiva es masiva» en dirección hacia el oeste, hacia la ciudad de Zaporiyia. El responsable ucraniano dijo que «el flujo de refugiados desde Berdiansk y Melitópol está aumentando. En los territorios ocupados hay serios problemas con los suministros de medicinas y 69 asentamientos carecen de agua y electricidad».

Por otro lado y debido a los continuos ataques, las autoridades ucranianas decidieron ayer, por tercer día consecutivo, no abrir corredores para evacuar a los civiles. Así lo anunció la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshuk, que hizo referencia a «intensos ataques con artillería en Donbass» y «falta de acuerdo con la parte rusa» para establecer las rutas de los corredores humanitarios.