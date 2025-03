Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo: «El objetivo es cortar el gas ruso. Alemania será clave»

La nueva presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola (43 años), tiene fama de resolutiva. Por ello no extrañó que fuera la primera responsable europea en viajar a Kiev desde que empezó la guerra . Ella, que es miembro del Partido Popular ... Europeo, tenía previsto acudir a Sevilla al congreso del PP, pero en el último momento optó por viajar a Ucrania a pesar de las reticencias de otras instituciones comunitarias , que pensaban en la extrema gravedad que hubiera supuesto una situación en la que la cabeza de una de las tres instituciones básicas de la Unión hubiera sido atacada por Rusia. A pesar de todo, prefirió ir a Kiev y por ello empieza la entrevista diciendo que tiene pendiente llamar a Alberto Núñez Feijóo para felicitarle por su elección como líder del PP, ya que no lo hizo personalmente.

Fue usted muy valiente tomando esa decisión de viajar a Ucrania aunque desde otras instituciones le decían que era demasiado arriesgado.

No fue una cuestión de valentía, sino una decisión que había que tomar y había que tomarla entonces, los valientes son los ucranianos, no yo . Es verdad que cuando recibí la invitación del presidente del Parlamento ucraniano le respondí que sí, que iría antes de consultarlo con nadie. Por supuesto después hable con el Alto Representante y la delegación de la UE que se ocuparon de todo y de las cuestiones de seguridad.

Cuál fue su primera impresión al entrar en Ucrania.

El tren tardó muchísimo y en la noche anterior había habido bombardeos. Por eso cuando llegamos la ciudad estaba completamente vacía. No me lo esperaba así, había controles por todas partes y cuando llegamos a la Rada (el Parlamento ucraniano) de repente vi a cientos de parlamentarios en un hemiciclo prácticamente normal , trabajando, haciendo reuniones. Intervine ante el pleno y fue una enorme satisfacción. Luego me reuní con el presidente Zelenski y me di cuenta enseguida de lo importante que era la situación. Percibí el sentido de urgencia para enviarles ya ayuda, es decir armas, que es lo que más necesitan.

También era un mensaje para decirles que los ucranianos tienen un sitio en Europa ¿no?

Efectivamente, sobre todo después de la resolución del Parlamento Europeo en la que decíamos que hemos acogido positivamente su petición de ser admitidos porque pensamos que es un país con el que compartimos valores fundamentales . Claro, tiene que tener su propio camino y su propio proceso, aunque lo importante es que este primer paso abre la posibilidad de que reciban fondos y participen en programas europeos. Y sí, fue un símbolo porque la gente tiene esperanzas y ese viaje era para decirles que les apoyamos y que no les abandonaremos hasta que Ucrania gane esta guerra.

¿Qué más podemos hacer para ayudarles?

Pues hay que enviar armas urgentemente . También hay que aplicar las sanciones que ya se han aprobado y creo sinceramente que en cuestión de sanciones aún podemos ir más allá.

Ha pensado que pasará en Rusia si Ucrania gana esta guerra.

No lo sé. Es difícil imaginarse cómo están las cosas en Rusia. Cuando escuché ayer al portavoz de Putin hablando de la «liberación» de Mariúpol y de que su retirada de Kiev era una señal de buena voluntad, pensé que no están solamente en guerra, sino en una campaña fenomenal de propaganda. Nosotros debemos estar pendientes de los próximos días, que serán cruciales, y por eso las entregas de armas son esenciales ahora, porque tenemos que asegurarnos de que Rusia no aprovecha la situación para reagruparse y para ocupar después la zona oriental de Ucrania. Tenemos que usar las sanciones también para aislar a Rusia, pero sobre todo hay que combatir además esa propaganda mentirosa. Y por eso, cuando ayer el Kremlin también reconoció que Rusia ha sufrido grandes pérdidas en esta guerra , tengo que decir que tampoco sé por qué lo ha dicho. De todos modos, lo más importante es que cuando se llegue a unas negociaciones, Rusia no debería poder decir que ha vencido.

Tal vez deberíamos prepárarnos para distintos escenarios después de la guerra en Rusia.

Por supuesto, aunque es difícil anticipar. También Putin pensaba que aplastaría a Ucrania en cuestión de días y eso no ha pasado. Esta es una guerra real que está sucediendo sobre el terreno, en la que están matando a madres y a niños, pero también es una guerra muy diferente porque Ucrania está contraatacando con una buena política de comunicación y eso ha hecho que pasara algo que tampoco esperaban probablemente desde Rusia, que es que los europeos se hayan alzado en un movimiento generalizado de solidaridad con Ucrania y que además ha impulsado a los gobiernos a tomar decisiones que no hubiéramos creído que podrían tomar como es la entrega de armas a Ucrania. Y respecto a Rusia, deberíamos hacer todo lo posible para que los rusos tengan acceso a la verdadera información -en ruso- de lo que está pasando y ese ha de ser nuestro objetivo inmediato por lo que respecta a los ciudadanos rusos.

El Parlamento ha adoptado una resolución pidiendo que se corten inmediatamente las importaciones de gas y petróleo procedentes de Rusia.

Ha sido una decisión muy sólida por parte del Parlamento, más rotunda incluso de lo que parecía cuando se empezó a plantear esta idea. Aunque también refleja la discusión que está teniendo lugar entre los diferentes gobiernos de los países miembros. Algunos dicen que la democracia y la libertad no tienen precio , otros hablan de que hay que buscar primero alternativas y otros alegan que necesitan más tiempo para asumir este paso tan importante. El Parlamento ha querido enviar el mensaje más contundente posible y creo que esta semana era el momento justo de hacerlo porque lo que percibimos nosotros y millones de ciudadanos es que le estamos pagando la guerra a Putin. Nos guste o no, esto es lo que está pasando. Lo que debemos asegurar ahora es que Putin no explota en su beneficio las posibles divisiones que pudiera haber entre nosotros y hacer que los gobiernos se preparen para suavizar las consecuencias que una decisión como esta pueden tener para la vida normal de los ciudadanos.

Entonces, usted cree que llegaremos a ese escenario en el que se cortará el gas ruso completamente.

Bueno, ya hemos empezado con el carbón en el quinto paquete de sanciones que se acaba de aprobar y el objetivo último es que podamos dejar de comprar el gas también . Algunos países ya lo han hecho, otros necesitan más tiempo. Al final Alemania será clave. Tal vez Austria también, pero Alemania es la más importante.

Eso tendrá probablemente un coste inmenso para las economías y para los ciudadanos. ¿Qué les podemos decir par explicarles que deben asumir este precio por una guerra en la que no nos queremos meter?

Hay que explicar bien que estamos en un momento crucial para la UE y para toda Europa en general en el que debemos aceptar que nuestras ambiciones de transición energética ya no solo tienen que ver con el medio ambiente y el calentamiento global , sino sobre todo con nuestra propia seguridad estratégica. Si explicamos esto y los gobiernos están dispuestos a adoptar medidas excepcionales como las que se tomaron durante la pandemia, creo que se puede conseguir. Por supuesto es complejo, porque además de la energía hay otros factores como el de la alimentación y la agricultura, pero se pued conseguir.

¿Entonces esta guerra es buena o mala para el 'pacto verde' y la transición energética?

Nadie desea una guerra ni siquiera pensando en que tuviera algunos efectos positivos. Ahora lo peor que puede pasar es que se aprovechen de esto los populistas que ya estaban culpando a la transición energética de la subida de precios de la energía ya en septiembre y octubre, mucho antes de la invasión de Ucrania y que habían causado cierta inestabilidad en algunos países. Creo que hay que aprovechar el momento para invertir masivamente en energías renovables y ofrecer beneficios fiscales para los ciudadanos que deciden hacer esa inversión porque es lo mejor para nuestra seguridad y para nuestro futuro.

La entrevista termina en el despacho de la novena planta de la sede del Parlamento Europeo con elogios por parte de la presidenta del Parlamento a las posibilidades de España en materia de energías renovables. Y lo primero que hace después de despedirse es mirar las últimas noticias en su teléfono, precisamente en el momento en el que entra la alerta indicando que el Gobierno eslovaco ha decidido enviar unidades de misiles antiaéreos a Ucrania. Metsola lo anuncia triunfante a su equipo: «¡Muy bien!, los eslovacos han tomado la decisión de enviar misiles antiaéreos a Ucrania. ¡Fantástico!»