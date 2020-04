Raab anunciará el jueves una prórroga del confinamiento hasta el 7 de mayo No obstante, fuentes del Gobierno consideran que es probable que se extienda mucho más allá de esa fecha

Dominic Raab, ministro de Exteriores y sustituto del primer ministro, Boris Johnson, mientras este continúa su recuperación en su casa de campo, anunciará el jueves que el confinamiento en Reino Unido por causa del coronavirus se prolongará tres semanas más, hasta el 7 de mayo, según el periódico británico The Times. No obstante, fuentes del Gobierno consideran que es probable que se extienda mucho más allá de esa fecha y que la relajación de las medidas se produzca de forma escalonada, aunque el Ejecutivo no ha dado a conocer su estrategia de salida. Las leyes aprobadas por el Parlamento relativas a la emergencia obligan al Gobierno a revisar las medidas de la cuarentena cada tres semanas, por lo que que la prolongación solo puede anunciarse con este plazo como máximo cada vez.

El diario señala que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y otros líderes, serán invitados a participar en una reunión Cobra (del equipo que lidera la respuesta a la crisis provocada por la pandemia) para garantizar un mismo enfoque en todo el Reino Unido.

Raab ya adelantó el lunes durante la rueda de prensa diaria que da el Ejecutivo que las medidas no se levantarán hasta que sea «completamente seguro hacerlo» y hasta que no se haya pasado el pico del brote. Hasta el momento, la cifra oficial de personas fallecidas por el Covid-19 son 11.329 y las autoridades esperan que el pico se produzca «aproximadamente» dentro de las próximas dos semanas. El confinamiento está siendo revisado por el Grupo Científico Asesor para Emergencias (Sage, por sus siglas en inglés), que está presidido por Sir Patrick Vallance, asesor científico jefe del gobierno. Se desconoce si Boris Johnson participará en las reuniones de forma telemática, algo que algunas voces consideran necesario debido a la gravedad de la emergencia.