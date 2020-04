Londres debate quién decide sobre la cuarentena, Johnson o Raab La decisión de ampliarla debe tomarse con el «premier» en fase de recuperación

Con un total de 11.329 muertos por coronavirus en los hospitales del Reino Unido tras conocerse ayer que 717 personas más perdieron la vida en el último recuento de 24 horas, Dominic Raab, sustituto de Johnson, da por descontado que no es momento de levantar el confinamiento de la población. «No esperamos hacer ningún cambio en las medidas en este momento y no lo haremos hasta que estemos seguros, tan seguros como podamos, de que dichos cambios se pueden realizar de forma segura», dijo, pero matizó que el Grupo de Asesoría Científica para Emergencias (Sage, por sus siglas en inglés) «revisará y analizará todos los datos científicos y médicos» disponibles. En todo caso, aseguró que «la evidencia sugiere que el Reino Unido está atravesando aún el pico· de la pandemia y confirmó una vez más que el confinamiento no se levantará hasta que «estemos totalmente del otro lado».

El primer ministro británico, Boris Johnson, que dio positivo por coronavirus el 27 de marzo, salió el domingo del hospital St. Thomas de Londres tras una semana ingresado. Fue el ministro de Exteriores y primer secretario de Estado, Dominic Raab, quien quedó entonces a cargo del Gobierno y de la gestión de la emergencia, tras ser designado por el «premier» como su sustituto incluso antes de caer enfermo. Pese a que fuentes de Downing Street señalaron en un comunicado que Johnson estará descansando unos días más en su casa de campo a las afueras de Londres tras haber sido dado de alta, está previsto que esta semana el Gabinete anuncie de forma oficial la decisión de extender el confinamiento en la nación, como señaló Raab ayer durante la rueda de prensa diaria en la que el Gobierno actualiza sus datos sobre el estado de la emergencia. En la misma línea se expresó el asesor científico, Sir Patrick Vallance: «Sería un desperdicio completo de todo lo que todos hemos tenido que hacer hasta ahora» si las medidas se levantan demasiado pronto.

Aunque fuentes gubernamentales ya habían descartado por completo que las reglas de la cuarentena fueran a relajarse y dan por hecho que se extenderá durante varias semanas más, lo cierto es que muchos dentro del Gobierno consideran que la decisión debe ser oficialmente tomada y además comunicada por Boris Johnson y no por Raab. Las leyes aprobadas en el Parlamento para gestionar la crisis generada por el Covid-19 obligan a que cada tres semanas las normas impuestas a la población sean revisadas, pero en esta ocasión esto al parecer será un mero trámite.

Fuentes de Downing Street se han negado a responder si Johnson participará, aunque sea por videoconferencia, en la reunión del equipo de emergencia que hará esta revisión. En declaraciones a «The Telegraph», un miembro del gabinete dijo que es «el primer ministro el que tiene que tomar esa decisión. Cualquier bloqueo tendrá grandes implicaciones y el primer ministro será responsable de ello. No obstante, otros mandos consultados consideran que Dominic Raab está perfectamente capacitado para continuar liderando a la nación mientras el primer ministro se recupera.