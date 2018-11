El Príncipe Carlos: «No sére un Rey entrometido» El heredero afirma que «no es tan tonto» como para seguir pronunciándose como hasta ahora sobre ciertos asuntos

Iván Alonso

Se acerca el que será su 70 cumpleaños, el próximo 14 de noviembre, y el príncipe Carlos de Inglaterra quiere comenzar a mostrar cuales serán los ejes de su reinado en un futuro. El heredero al trono británico se abre en un documental que emitirá la BBC esta noche llamado «Prince, Son & Heir - Charles at 70» y en él, el príncipe de Gales asegura que su forma de reinar será diferente. Admite que no podrá involucrarse en las campañas que ha venido apoyando en los últimos años, a favor del medio ambiente, por ejemplo, y que dejará de hacerlo y de hablar de los asuntos que siempre ha defendido cuando sea rey por considerar que ser heredero al trono británico y jefe de Estado son dos funciones distintas.

En una parte de este documental, Carlos responde que «no es tan tonto» como para seguir pronunciándose como hasta ahora sobre ciertos asuntos cuando sea monarca y que entiende perfectamente su futuro cometido. «Me doy cuenta de que es un deber diferente ser soberano. Así que, por supuesto, entiendo perfectamente cómo debería funcionar eso», señala.

Heredero desde los 4 años de edad, el príncipe de Gales ha sido igualmente aplaudido por algunos por su dedicación y espíritu y criticado por otros por intentar influir en las políticas del gobierno.

No será un «metomentodo», asegura tranquilizando a aquellos que ven en la figura de la reina Isabel, siempre sin mostrar sus opiniones en público y sin posicionarse en ningún aspecto de la vida política británica, un ejemplo a seguir.

Por eso, el príncipe «entiende» plenamente las limitaciones a las que se enfrentará y explica su firme voluntad de seguir los pasos de su madre de «operar dentro de los parámetros constitucionales» de la vida monárquica.

Cuando el periodista le pregunta al príncipe de Gales sobre que algunas personas lo ven como un entrometido, este responde: «¿En serio? No me digas. Pero siempre me pregunto qué es entrometerse, siempre pensé que era motivador. He tratado de asegurarme de que todo lo que he hecho ha sido de carácter no partidista». Carlos precisa que está muy «orgulloso» de todos los proyectos que ha llevado a cabo durante estos años.

El documental pretende hacer balance de la vida del Príncipe hasta la fecha, y contiene también entrevistas a los miembros de su familia, incluidos su esposa, la Duquesa de Cornualles, y sus hijos, el Duque de Cambridge y el Duque de Sussex.

Estos últimos elogian a su padre, con el que los rotativos amarillistas británicos aseguran no tienen buena relación, y su «fenomenal» papel que ha logrado desempeñar como Príncipe de Gales tras décadas de «sacar el máximo partido» de su tiempo como heredero, que, en teoría, sólo requería «sentarse tranquilamente y esperar».

A su mujer, la Duquesa de Cornualles, también entrevistada, se le pregunta si cree que el futuro de su marido como rey pesa mucho sobre sus hombros. «No, no lo sé», asegura una Camila Parker-Bowles que asegura, además, que cree que «su turno llegará, siempre ha sabido que llegará y no creo que pese en absoluto sobre sus hombros. Es algo que va a pasar».

Una parte del documental es también para destacar ciertas anécdotas sobre la vida del príncipe Carlos y algunas de ellas en tono amable y divertido como cuando yendo de compras improvisadas en un mercado del país oceánico de Vanuatu, su equipo tiene que buscar rápidamente como conseguir moneda local para pagar las compras del heredero al trono británico.