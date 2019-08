El primer ministro italiano urge en una carta a Salvini a desembarcar ya a los 29 menores del Open Arms La ONG advierte de que el barco con los inmigrantes es «una bomba de relojería», pero Salvini insiste: «Yo no cedo»

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que llamó «desleal» a su vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, por su actitud en política migratoria, le ha escrito una segunda carta en la que le reitera su petición de «hacer desembarcar de inmediato a los menores del Open Arms». La primera carta se la envió el 14 de agosto y Salvini le respondió al jefe del Gobierno de forma negativa y con su habitual prepotencia: «Open Arms es una ONG extranjera en aguas extranjeras. No se entiende por qué deban desembarcar en Italia».

La situación de los 134 inmigrantes, 29 de ellos menores, tras 16 días a bordo, empeora. La Fiscalía de Agrigento ha dispuesto que se haga una nueva inspección médica en la nave. Mientras, el capitán del barco, Marc Reig, vuelve a dar la voz de alarma: «El Open Arms es una bomba de relojería. Si no se interviene inmediatamente, la primera mecha lo hará explotar».

En Twitter, Open Arms critica la incapacidad de la política para dar una solución al caso: «El mundo es testigo de la pesadilla que les ha tocado vivir a las 134 personas que soportan la espera en la cubierta. Solo la falta de voluntad de los despachos que toman decisiones les aparta de un puerto seguro».

El ministro del Interior, aferrado a su política de puertos cerrados, ha replicado también con un Tweet en el que dice que no piensa ceder: «En 16 días hubierais llegado ya tranquilamente a vuestra casa en España. La de la ONG es una batalla política, no ciertamente humanitaria, jugada sobre la piel de los inmigrantes. Vergüenza. Yo no cedo», afirma Salvini.

De todas formas, se espera que en las próximas horas cambie la situación, porque la Justicia se está también moviendo. A las oficinas de la Guardia costera, con sede en Roma, ha llegado la policía judicial, enviada por la Fiscalía de Agrigento, que ha abierto una investigación con la hipótesis de delito de secuestro de personas, violencia privada y abuso de poder. La policía judicial se ha hecho con varios documentos, entre ellos la comunicación enviada al ministerio del Interior por el Centro de búsqueda y socorro para el Mediterráneo, con sede en Roma, resaltando que «no hay ningún impedimento para que se procede sin demora» al atraco del barco en el muelle del puerto de Lampedusa. El Centro pedía al Ministerio del interior una respuesta urgente.

La crisis de gobierno abierta por el ministerio del Interior, que ha roto todos los puentes con el primer ministro Conte, está dificultando la solución del caso Open Arms. Pero al final Salvini tendrá que ceder ante el arma del derecho.