El Open Arms se declara en situación «de necesidad» y no garantiza la seguridad de los migrantes a bordo El barco se encuentra junto a las costas de Lampedusa desde hace dos días, sin que se haya autorizado el desembarco de los migrantes

El barco humanitario Open Arms se ha declarado este sábado «en estado de necesidad» y ha señalado que después de 16 días sin poder desembarcar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo ya no pueden garantizar la seguridad de las 134 personas que están a bordo.

«Después de 16 días a la espera de un puerto seguro donde desembarcar, de 6 evacuaciones médicas y de haber informado sobre nuestra situación a las autoridades, sin que hayamos obtenido ninguna respuesta, nos encontramos en situación de necesidad y ya no podemos garantizar la seguridad de las 134 personas a bordo», ha informado una portavoz de la ONG.

El barco se encuentra junto a las costas de Lampedusa desde hace dos días, sin que se haya autorizado el desembarco de los migrantes, mientras la tripulación denuncia el deterioro de la situación a bordo.

Entretanto, la Fiscalía de Agrigento (en la isla italiana de Sicilia), que ayer abrió una investigación por el supuesto delito de secuestro de personas -no dirigida contra nadie en concreto- está tratando de aclarar por qué siguen bloqueados los 134 migrantes a bordo del Open Arms junto a las costas de Lampedusa, después de que la Guardia Costera italiana asegurase que «no ve impedimentos» para el desembarco de estas personas.

Según se ha informado este sábado, la Fiscalía de Agrigento está examinando todos los documentos relacionados con el Open Arms, incluida una comunicación enviada por la Guardia Costera al Ministerio del Interior en la que pide «urgentemente» una solución y alega que «no hay impedimentos de ningún tipo para el desembarco». «En las próximas horas, es posible que podamos proceder a una inspección de Open Arms», señaló la Fiscalía.

Cuando se cumplen 16 días desde que los inmigrantes fueran rescatados en el Mediterráneo por el buque de la ONG española, la situación a bordo es desesperada, mientras el líder ultraderechista y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, sigue en sus trece de impedir el desembarco pese a los numerosos llamamientos.

«Día 16. El mundo es testigo de la pesadilla que les ha tocado vivir a las 134 personas que soportan la espera en la cubierta. Solo la falta de voluntad de los despachos que toman decisiones les aparta de un puerto seguro», ha escrito la ONG española en su cuenta de Twitter.

A lo que Salvini replicó: «En 16 días ya habríais llegado tranquilamente a vuestra casa en España. La batalla de la ONG es política, no humanitaria, jugada sobre la piel de los inmigrantes, Vergüenza. Yo no me rindo».

La noche del pasado jueves se produjo la última evacuación, de cuatro personas, por motivos médicos, después de que la ONG alegara que requerían atención especializada. Sin embargo, los médicos del ambulatorio de Lampedusa aseguraron que solo uno de ellos tenía «una simple otitis», un extremo que también está investigando la Fiscalía.

La organización española pidió ayer la evacuación «con la máxima urgencia por emergencia humanitaria» de los migrantes y de la tripulación.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció el domingo que los Gobiernos de España, Alemania, Francia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía le han transmitido su disponibilidad para acoger a una parte de los rescatados, si bien aún no se ha formalizado públicamente ningún acuerdo de reubicación.